Gut und günstig backen:So können Sie teure Backzutaten ersetzen
von Jenna Busanny
Plätzchenduft gehört zur Adventszeit, doch viele Zutaten sind so teuer wie nie. Ein Experte erklärt, wie man mit einfachen Tricks Geld spart und trotzdem leckere Plätzchen zaubert.
In vielen Küchen werden in der Adventszeit knusprige Plätzchen mit weihnachtlichen Gewürzen gebacken - und dabei merken viele beim Blick auf den Kassenzettel: Backen ist teurer geworden. Egal ob Nüsse, Schokolade, Kakao oder Gewürze: "Eigentlich ist alles im Preis gestiegen", sagt Manfred Stiefel, Prüfer beim Deutschen Brotinstitut. Besonders Nüsse seien aktuell so teuer wie nie.
Trotzdem rät er: "Wenn möglich, sollte man mit den besten Zutaten arbeiten. Denn nur das bringt den besten Geschmack." Doch es gibt durchaus gute Alternativen, mit denen sich sparen lässt, ohne dass die Weihnachtsbäckerei ihren Zauber verliert.
Manchmal lassen sich teure Zutaten gut ersetzen. An anderer Stelle ist es sinnvoller, die Menge einfach zu reduzieren. Ein Überblick, wo Sparen möglich ist.
Alternativen für Nüsse und Butter
Haselnüsse und Walnüsse sind derzeit echte Preistreiber. Stiefel empfiehlt, einen Teil davon durch Mandeln zu ersetzen, die derzeit günstiger sind. "Durch kurzes Anrösten bekommt man ein intensiveres Aroma", sagt er. Der nussige Geschmack werde dadurch wieder runder.
Margarine ist als Ersatz für Butter möglich, allerdings mit Geschmacksverlust. Stiefel rät, Butter möglichst im Angebot zu kaufen oder Eigenmarken der Supermärkte zu nutzen. Pflanzenöl funktioniere laut dem Experten ebenfalls, erfordere aber Rezeptanpassungen, weil der Teig flüssiger wird. "Nutzen Sie weniger Öl. Eventuell muss so viel Mehl hinzugefügt werden, bis der Teig fest genug zum Ausstechen ist."
Ohne Ei und mit weniger Zucker backen
Auch Eier lassen sich ersetzen, so die Verbraucherzentrale. Wer hier Kosten sparen will, kann ein Ei ersetzen durch ein bis zwei Esslöffel Stärke (oder Soja- oder Kichererbsenmehl) und zwei bis drei Esslöffel Wasser. Oder man nimmt eine halbe zerquetschte Banane oder 60 Gramm Apfelmus.
Vom Zucker können ein paar Gramm ohne geschmackliche Einbußen weggelassen werden, so die Verbraucherzentrale. Übrigens: Puderzucker lässt sich leicht selbst herstellen. Dafür einfach Haushaltszucker fein mahlen.
Tipps für die Verwendung von Gewürzen und Schokolade
Eine echte Vanilleschote ist teuer. Sie lasse sich durch Vanillearoma ersetzen, erklärt Manfred Stiefel. Das gilt auch für andere Geschmackssorten wie Zitrusfrüchte oder Mandeln. "Wichtig ist bei Aromen eine sparsame Dosierung - sonst merkt man schnell, dass es künstlich schmeckt."
Keine Kompromisse sieht Stiefel bei der Schokolade: "Eine echte Alternative gibt es nicht." Fettglasur sei zwar günstiger, habe aber große geschmackliche Nachteile und auch ein anderes Mundgefühl. Sein Tipp: lieber weniger Schokolade verwenden und die Plätzchen nur teilweise einpinseln.
Besonders günstig lassen sich einfache Plätzchen aus einem klassischen Mürbeteig herstellen. Der Teig besteht aus einem Teil Zucker, zwei Teilen Fett und drei Teilen Mehl. Das reicht für schlichte Ausstechplätzchen, die mit etwas Deko hübsch aussehen. Wer sparen möchte, verzichtet zudem auf teure Zutaten wie Nüsse oder Schokolade und wählt Rezepte, die ohne diese auskommen. Für eine günstige Glasur reicht es zum Beispiel, Puderzucker mit etwas Wasser anzurühren, mehr braucht es oft nicht.
Gut lagern, alles verwerten
Trockene Plätzchen halten sich in der Regel einige Wochen, auch wenn Zutaten getauscht wurden, erklärt Manfred Stiefel. Entscheidend sei, sie luftdicht, kühl und dunkel zu lagern. Resteverwertung sei beim Plätzchenbacken einfach: "Teigreste sammeln, neu ausrollen, ausstechen", fasst Stiefel zusammen. "Da bleibt nichts übrig." Selbst bei Zimtsternen lässt sich der Teig mehrfach verarbeiten: Wenn es für einen Stern nicht mehr reicht, darf es auch eine selbst ausgedachte Form sein.
Plätzchen selbst backen oder kaufen?
Der günstigste Weg ist nicht unbedingt immer das Selbermachen. "Fertige Plätzchen-Mischungen im Supermarkt können preislich besser dastehen - aber geschmacklich nicht", sagt Stiefel.
Gleichzeitig erinnert Stiefel daran, dass neben dem Preis auch der emotionale Wert eine Rolle spielt. Gerade für Kinder sei der Duft, das gemeinsame Ausstechen und das Naschen eine bleibende Erinnerung.
Wer nicht selbst backen möchte, aber trotzdem Wert auf besondere Qualität legt, kann handwerklich hergestellte Plätzchen kaufen. Bei Handwerksbäckern gibt es Manfred Stiefel zufolge hochwertige Gebäcke aus echter, traditioneller Produktion. Adressen und Informationen zu Innungsbäckern vor Ort bietet die Website "baeckerfinder.de".
