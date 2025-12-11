Plätzchenduft gehört zur Adventszeit, doch viele Zutaten sind so teuer wie nie. Ein Experte erklärt, wie man mit einfachen Tricks Geld spart und trotzdem leckere Plätzchen zaubert.

Kurz vor Weihnachten steigen die Preise für Backzutaten deutlich. Mit diesen Alternativen können Sie beim Backen Geld sparen. 09.12.2025 | 5:51 min

In vielen Küchen werden in der Adventszeit knusprige Plätzchen mit weihnachtlichen Gewürzen gebacken - und dabei merken viele beim Blick auf den Kassenzettel: Backen ist teurer geworden. Egal ob Nüsse, Schokolade, Kakao oder Gewürze: "Eigentlich ist alles im Preis gestiegen", sagt Manfred Stiefel, Prüfer beim Deutschen Brotinstitut. Besonders Nüsse seien aktuell so teuer wie nie.

Trotzdem rät er: "Wenn möglich, sollte man mit den besten Zutaten arbeiten. Denn nur das bringt den besten Geschmack." Doch es gibt durchaus gute Alternativen, mit denen sich sparen lässt, ohne dass die Weihnachtsbäckerei ihren Zauber verliert.

Manchmal lassen sich teure Zutaten gut ersetzen. An anderer Stelle ist es sinnvoller, die Menge einfach zu reduzieren. Ein Überblick, wo Sparen möglich ist.

Die Inflation macht auch vor Weihnachtsgebäck nicht Halt: Die Kakaopreise haben sich in wenigen Jahren verdreifacht. Hinzu kommen hohe Tarifabschlüsse und gestiegene Energiekosten. 30.10.2025 | 2:28 min

Alternativen für Nüsse und Butter

Haselnüsse und Walnüsse sind derzeit echte Preistreiber. Stiefel empfiehlt, einen Teil davon durch Mandeln zu ersetzen, die derzeit günstiger sind. "Durch kurzes Anrösten bekommt man ein intensiveres Aroma", sagt er. Der nussige Geschmack werde dadurch wieder runder.

Margarine ist als Ersatz für Butter möglich, allerdings mit Geschmacksverlust. Stiefel rät, Butter möglichst im Angebot zu kaufen oder Eigenmarken der Supermärkte zu nutzen. Pflanzenöl funktioniere laut dem Experten ebenfalls, erfordere aber Rezeptanpassungen, weil der Teig flüssiger wird. "Nutzen Sie weniger Öl. Eventuell muss so viel Mehl hinzugefügt werden, bis der Teig fest genug zum Ausstechen ist."

Welches Öl eignet sich am besten für welchen Zweck? Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein erklärt, worauf man bei der Auswahl achten sollte. 19.07.2024 | 7:47 min

Ohne Ei und mit weniger Zucker backen

Auch Eier lassen sich ersetzen, so die Verbraucherzentrale. Wer hier Kosten sparen will, kann ein Ei ersetzen durch ein bis zwei Esslöffel Stärke (oder Soja- oder Kichererbsenmehl) und zwei bis drei Esslöffel Wasser. Oder man nimmt eine halbe zerquetschte Banane oder 60 Gramm Apfelmus.

Vom Zucker können ein paar Gramm ohne geschmackliche Einbußen weggelassen werden, so die Verbraucherzentrale. Übrigens: Puderzucker lässt sich leicht selbst herstellen. Dafür einfach Haushaltszucker fein mahlen.

Vegane Ei-Alternativen : Wie Backen ohne Eier gelingt Für Eier gibt es beim Backen viele Alternativen, die auch Vorteile für Gesundheit und Umwelt haben. Was sich als vegane Ei-Alternative eignet und wie das Backen ohne Ei gelingt. von Julia Breede mit Video 7:23

Tipps für die Verwendung von Gewürzen und Schokolade

Eine echte Vanilleschote ist teuer. Sie lasse sich durch Vanillearoma ersetzen, erklärt Manfred Stiefel. Das gilt auch für andere Geschmackssorten wie Zitrusfrüchte oder Mandeln. "Wichtig ist bei Aromen eine sparsame Dosierung - sonst merkt man schnell, dass es künstlich schmeckt."

Keine Kompromisse sieht Stiefel bei der Schokolade: "Eine echte Alternative gibt es nicht." Fettglasur sei zwar günstiger, habe aber große geschmackliche Nachteile und auch ein anderes Mundgefühl. Sein Tipp: lieber weniger Schokolade verwenden und die Plätzchen nur teilweise einpinseln.

Ob Vollmilch oder Zartbitter - Schokolade kostet heute deutlich mehr als noch vor Kurzem. Schlechte Kakaobohnenernten sind nur ein Teil der Erklärung. 03.12.2025 | 2:53 min

Ideen für günstige Plätzchen Besonders günstig lassen sich einfache Plätzchen aus einem klassischen Mürbeteig herstellen. Der Teig besteht aus einem Teil Zucker, zwei Teilen Fett und drei Teilen Mehl. Das reicht für schlichte Ausstechplätzchen, die mit etwas Deko hübsch aussehen. Wer sparen möchte, verzichtet zudem auf teure Zutaten wie Nüsse oder Schokolade und wählt Rezepte, die ohne diese auskommen. Für eine günstige Glasur reicht es zum Beispiel, Puderzucker mit etwas Wasser anzurühren, mehr braucht es oft nicht.

Gut lagern, alles verwerten

Trockene Plätzchen halten sich in der Regel einige Wochen, auch wenn Zutaten getauscht wurden, erklärt Manfred Stiefel. Entscheidend sei, sie luftdicht, kühl und dunkel zu lagern. Resteverwertung sei beim Plätzchenbacken einfach: "Teigreste sammeln, neu ausrollen, ausstechen", fasst Stiefel zusammen. "Da bleibt nichts übrig." Selbst bei Zimtsternen lässt sich der Teig mehrfach verarbeiten: Wenn es für einen Stern nicht mehr reicht, darf es auch eine selbst ausgedachte Form sein.

In der Adventszeit wird in vielen Küchen wieder fleißig gebacken. Sehr beliebt sind verzierte Plätzchen. Wir zeigen, wie aus einfachen Keksen bunte und festlich dekorierte Hingucker werden. 10.12.2025 | 2:50 min

Plätzchen selbst backen oder kaufen?

Der günstigste Weg ist nicht unbedingt immer das Selbermachen. "Fertige Plätzchen-Mischungen im Supermarkt können preislich besser dastehen - aber geschmacklich nicht", sagt Stiefel.

Wer Gäste überraschen will, hat lieber weniger Sorten, dafür gute Zutaten. „ Manfred Stiefel, Prüfer beim Deutschen Brotinstitut

Gleichzeitig erinnert Stiefel daran, dass neben dem Preis auch der emotionale Wert eine Rolle spielt. Gerade für Kinder sei der Duft, das gemeinsame Ausstechen und das Naschen eine bleibende Erinnerung.

Eine Alternative: Plätzchen von Handwerksbäckern Wer nicht selbst backen möchte, aber trotzdem Wert auf besondere Qualität legt, kann handwerklich hergestellte Plätzchen kaufen. Bei Handwerksbäckern gibt es Manfred Stiefel zufolge hochwertige Gebäcke aus echter, traditioneller Produktion. Adressen und Informationen zu Innungsbäckern vor Ort bietet die Website "baeckerfinder.de".

Tipps fürs Kekse backen : So gelingen Plätzchen schnell und einfach Zimtsterne, Vanillekipferl und Ausstechplätzchen – Plätzchen backen ist zur Advents- und Weihnachtszeit Tradition. Wie das süße Gebäck jetzt noch besser gelingt. von Esther Burmann

Quelle: dpa-Custom Content