Private Vermieter sind das Rückgrat des Wohnungsmarktes. Doch sie stehen zunehmend unter Druck. Was die Problemfelder sind und wie Vermieter den Herausforderungen begegnen können.

Es ist eine erstaunliche Zahl: Rund 64 Prozent aller in Deutschland vermieteten Wohnungen gehören nicht den großen Wohnungsunternehmen, sondern sogenannten Kleinvermietern. Das sind Privatpersonen, denen nur wenige oder sogar nur eine Wohnung gehören, die sie als Geldanlage oder als Zuverdienst für die Altersversorgung vermieten.

Doch bürokratische Hürden, Teuerungswellen und Probleme mit Mietern setzen Kleinvermieter zunehmend unter Druck. Erik-Uwe Amaya, Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland Westfalen, gibt Tipps für betroffene Vermieter.

Mietrecht: Bürokratie und rechtliche Unsicherheit

Mietpreisbremse, Kündigungsschutz, Umlagen: Das Mietrecht ist umfangreich und ändert sich permanent. Hier auf dem Laufenden zu bleiben, ist ein zeitraubender Zweitjob. Zumal der Gesetzgeber oft keine klare Linie findet.

Beispiel Gebäudeenergiegesetz: 2024 verabschiedet sorgt es nach wie vor für Unruhe unter Kleinvermietern, denen eine Kostenlawine droht. Die derzeitige Regierung will das Gesetz überarbeiten. Wie das konkret aussehen soll, ist aber noch völlig unklar.

Für Verwaltungsaufgaben kann es sich lohnen, einen Hausverwalter zu engagieren. Bei der Suche hilft der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV). Auch im Internet gibt es Angebote wie "Matera" oder "Das Hausverwalterportal". Die Suche könne sich Erik-Uwe Amaya zufolge manchmal schwierig gestalten. "Manche Verwalter wollen nur für möglichst große Eigentümergemeinschaften arbeiten."

Zum Thema energetische Sanierung bietet das Umweltbundesamt im Internet einen umfassenden Wegweiser mit ausführlichen Informationen zu Fördermöglichkeiten an.

Unterstützung bei Problemen mit Mietern

Lärm, Beschädigungen, Mietausfälle oder die Nebenkosten sind mögliche Streitpunkte, die auf Vermieter zukommen können. Obendrein gibt es nach inoffiziellen Schätzungen jedes Jahr etwa 15.000 Fälle von Mietnomaden - also Bewohner, die eine Wohnung verwüstet zurücklassen. Ausbleibende Miete kann für Kleinvermieter schnell existenzbedrohend werden, Räumungsklagen sind teuer und langwierig.

Eigentümerverbände wie Haus & Grund oder der Vermieterschutzverein Deutschland e. V. beraten beim Umgang mit Problemmietern. Unter Umständen lohnt sich ein Anwalt. Bei der Suche hilft die örtliche Rechtsanwaltskammer, auch im Internet können betroffene Vermieter fündig werden. Rechtsanwälte sollten auf Mietrecht oder Wohneigentumsrecht spezialisiert sein.

Versicherungsschutz gegen Mietausfall

Es gibt Versicherungen, die Policen bei Mietausfall und mutwilliger Sachbeschädigung anbieten. Die Tarife variieren von 60 Euro bis 400 Euro im Jahr - je nach Umfang des Versicherungsschutzes. Erik-Uwe Amaya rät, vor Abschluss auf das Kleingedruckte zu schauen und zu prüfen, welche Voraussetzungen für das Erbringen von Leistungen erfüllt werden müssen.

Viele Unternehmen verlangen zum Beispiel, dass erst die Mietkaution aufgebraucht werden muss, bevor gezahlt wird. Auch die Maximalbeträge bei Mietausfall sind in der Regel gedeckelt. Wichtigster Tipp: Den neuen Mieter vor der Unterschrift ganz genau ansehen.

Kostensteigerungen im Zaum halten

Die Kosten für Instandhaltung und Modernisierung explodieren. Wer eine Immobilie in Zeiten der Niedrigzinsen gekauft hat, erlebt jetzt bei der Anschlussfinanzierung sein blaues Wunder. Gleichzeitig scheuen sich viele Kleinvermieter, die Miete zu erhöhen. Ein harmonisches Verhältnis mit einem guten Mieter ist vielen Eigentümern wichtiger als die Rendite.

Vergleichsportale wie Verivox oder Check24 helfen bei der Suche nach einer günstigen Anschlussfinanzierung. Bei Baumaßnahmen sollte man sich vorab bei der KfW nach Fördermöglichkeiten erkundigen.

Karsten-Uwe Witt ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

