Neue Studie zu Kleinvermietern: Wem gehören Wohnungen wirklich?

Seit 2017 sind die Baukosten in Deutschland um fast 70 Prozent gestiegen. Das ist einer der Gründe für den massiven Anstieg der Mieten und den Mangel an Wohnraum.

Kleinvermieter sorgen für bunten Immobilienmarkt

Christian Oberst, Senior Economist am Institut der Deutschen Wirtschaft und Co-Autor des Gutachtens sagt, die Zahlen kenne man schon länger. Sie kämen aber im Bewusstsein der Bevölkerung nicht an.

Und das verzerre die Realität. Denn: Immerhin stellen Kleinvermieter über 16 Millionen der insgesamt 25 Millionen Mietobjekte in Deutschland. Die Immobilien finden sich eher im ländlichen als im städtischen Bereich, eher in Südwest-Deutschland als in den östlichen Bundesländern, und sie sind vielfältig, sowohl von der Immobilienform als auch von der Größe.

In vielen Städten werden Mietwohnungen als Ferienunterkünfte genutzt – oft auf Kosten des regulären Wohnraums. Wie groß das Problem ist und was Politik und Städte dagegen tun wollen.

Kleinvermieter sorgen damit für einen bunten und abwechslungsreichen Immobilienmarkt. Anders als in anderen Ländern, wo Mietobjekte hauptsächlich vom Staat oder großen Privatunternehmen angeboten werden. Und: Deutschland ist Mieterland. In keinem anderen europäischen Land leben so wenige Menschen in Wohneigentum.