Heizungen: Wie es um Wärmepumpen und Gasheizungen steht

Der Heizungsmarkt in Deutschland steckt in der Krise. Im ersten Halbjahr sank der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 296.500 Stück.

Wie entwickelt sich der Heizungsmarkt?

"Und das in einem Kontext, in dem Unternehmen in den letzten Jahren erheblich in Wärmepumpen-Kapazitäten investiert haben", so Staudt weiter. "Zum anderen muss man sehen, dass es immer mehr Anbieter gibt, gerade im Segment der Wärmepumpen."