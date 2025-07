Genau genommen handelt es sich bei SuedLink um zwei Stromverbindungen: Sie starten in Wilster und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein , verlaufen gebündelt unter der Elbe und trennen sich erst wieder in Süddeutschland. Ein Kabel endet in Leingarten in Baden-Württemberg, das andere in Bergrheinfeld in Bayern . Insgesamt können dadurch rund zehn Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgt werden.