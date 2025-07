Erdüberlastungstag: Warum die Welt nun wieder auf Pump lebt

Heute ist Earth Overshoot Day: Wir leben wieder auf Kosten der Zukunft. Warum ist das so? Wie wird er berechnet? Und warum ist Luxemburg besonders früh dran?

Es ist wieder so weit: Die Menschheit hat am heutigen Donnerstag ihr ökologisches Jahresbudget aufgebraucht. Der Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag, markiert den Tag, an dem die Ressourcen des Planeten erschöpft sind.