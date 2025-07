Neue Klimaziele der EU: Was sollen die Pläne bis 2024 vorsehen?

Welche Klimaziele gelten bislang?

Die EU muss ihre Klimaziele bislang durch Treibhausgas-Minderungen auf eigenem Boden erreichen. Bis 2030 müssen die Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 sinken. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gebunden werden können. Ein verbindliches Zwischenziel für 2040 gibt es bislang aber nicht.

Warum braucht es noch ein Ziel für 2040?

Wie soll das 2040-Ziel aussehen?

Es gab allerdings auch schon einige Kritik an der 90-Prozent-Vorgabe. Aus dem Parlament und auch von EU-Staaten hieß es, das 2040-Ziel sei zu ehrgeizig. Aus den Entwürfen geht nun hervor, dass die Kommission wohl an der 90-Prozent-Vorgabe festhält - gleichzeitig aber mehr Flexibilität schaffen will. Dazu zählt etwa die Anerkennung von Klimazertifikaten aus Nicht-EU-Ländern. Mit diesen könnten dann Treibhausgasemissionen, die in der EU entstehen, verrechnet werden.