EU-Emissionshandel sozial abfedern: Berlin noch ohne Plan?

Der Europäische Emissionshandel (ETS) ist seit 2005 das zentrale Klimaschutzinstrument in Europa. Ziel ist die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen vor allem der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie. Unternehmen wird dabei eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten zugewiesen, die zum Ausstoß von Treibhausgasen berechtigen. Stößt ein Unternehmen mehr Treibhausgase aus, dann muss es Zertifikate zukaufen - zum Beispiel an einer Börse. Und umgekehrt: Spart ein Unternehmen durch klimaschonende Technik Treibhausgase ein, dann kann es Zertifikate verkaufen.