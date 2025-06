Stromsteuer: Unions-Fraktionschefs wollen rasche Senkung für alle

Die derzeit von der Regierung geplante Stromsteuersenkung für das produzierende Gewerbe könne "nur ein erster Schritt sein", heißt es in einem am Montag einstimmig verabschiedeten Papier der Unions-Fraktionsvorsitzenden-Konferenz, das den Nachrichtenagenturen AFP und dpa vorliegt. Diesem ersten Schritt müssten "zeitnah und auf alle Fälle noch in dieser Legislaturperiode weitere Schritte folgen, sobald die finanziellen Spielräume hierfür bestehen", heißt es darin weiter.