Gaza-Pläne: Regierung schränkt Rüstungsexporte nach Israel ein

Die Regierung stoppt den Export von in Gaza einsetzbaren Rüstungsgütern nach Israel. Das teilte Bundeskanzler Merz als Reaktion auf die neuesten Gaza-Pläne Netanjahus mit.

Bundeskanzler Friedrich Merz zieht Konsequenzen, nachdem die israelische Regierung ihre neuen Pläne für den Gazastreifen bekannt gegeben hat. Quelle: epa/Clemens Bilan

Die Bundesregierung will die Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel deutlich einschränken. Das erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag in Berlin. Er begründete das mit dem in der vergangenen Nacht "vom israelischen Kabinett beschlossenen, noch härteren militärischen Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen".

Bis auf Weiteres würden keine Ausfuhren von Rüstungsgütern mehr genehmigt, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können, so Merz.

Bundeskanzler Merz auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bundesregierung: Sorge und Forderung

Die Bundesregierung bleibe zutiefst besorgt über das fortdauernde Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen , so Merz weiter. Mit der geplanten Offensive trage die israelische Regierung noch stärker als bisher Verantwortung für deren Versorgung.

Das israelische Sicherheitskabinett billigt eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen. Die Opposition in Israel warnt eindringlich vor schwerwiegenden Folgen. 08.08.2025 | 1:12 min

Sie müsse einen umfassenden Zugang für Hilfslieferungen ermöglichen, auch für UN-Organisationen und andere nicht-staatliche Institutionen. "Israel muss nach den richtigen Schritten der letzten Tage die humanitäre Lage in Gaza weiter umfassend und nachhaltig verbessern", so Merz.

"Außerdem fordert die Bundesregierung die israelische Regierung dringend auf, keine weiteren Schritte hin zu einer Annexion des Westjordanlands zu unternehmen", heißt es abschließend.

Klingbeil: Richtige Entscheidung

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sprach mit Blick auf die Einschränkung der Waffenlieferungen von einer richtigen Entscheidung. "Das humanitäre Leid in Gaza ist unerträglich", betonte der Vorsitzende der SPD

Die israelische Regierung trägt für die humanitäre Lage in Gaza eine große Verantwortung. Deswegen muss jetzt humanitäre Hilfe schnellstmöglich und umfassend nach Gaza reingelassen werden. „ Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister und Vizekanzler (SPD)

Dem Staat Israel gelte die volle Solidarität Deutschlands, aber Falsches müsse auch benannt werden, so Klingbeil.

Die schwarz-rote Koalition hatte bislang einen Stopp von Rüstungsexporten nach Israel abgelehnt. Seit dem Terrorangriff der Hamas vor fast zwei Jahren genehmigte sie Rüstungsexporte für fast eine halbe Milliarde Euro. Vom 7. Oktober 2023 bis zum 13. Mai 2025 wurde die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 485,1 Millionen Euro an Israel erlaubt, wie das Bundeswirtschaftsministerium vor kurzem auf eine Anfrage der Linksfraktion antwortete.

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Israels Armee geht seit dem Terrorangriff der Hamas militärisch im Gazastreifen vor - die Verhandlungen in Katar über eine Waffenruhe wurden abgebrochen. Die Entwicklungen im Blog. Liveblog