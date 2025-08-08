Besetzung von Gaza-Stadt: Israel beschließt Ausweitung der Kämpfe

Das israelische Sicherheitskabinett billigt eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen. In einem ersten Schritt soll die Stadt Gaza eingenommen werden.

Israel kontrolliert laut Medienberichten bisher rund drei Viertel des Gazastreifens. Quelle: dpa

Rund 22 Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs hat sich Israels Führung für eine weitere Verschärfung der Kämpfe in dem Küstenstreifen entschieden.

Das israelische Sicherheitskabinett stimmte einem Plan zur Einnahme der Stadt Gaza zu, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am frühen Morgen mitteilte. Das Gremium billigte nach stundenlangen Beratungen einen entsprechenden Militäreinsatz.

X-Post des israelischen Premierministers Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Sicherheitskabinett beschließt fünf Prinzipien

Das Sicherheitskabinett beschloss nach Angaben des Büros des Ministerpräsidenten zudem fünf Prinzipien, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden.

Dazu gehörten unter anderem die militärische Kontrolle des Küstengebiets durch Israel und die komplette Entwaffnung der radikal-islamistischen Hamas sowie die Entmilitarisierung des Gazastreifens.

Anschließend solle dort außerdem eine alternative Zivilregierung aufgebaut werden.

In Israel hat das Sicherheitskabinett, um über das künftige Vorgehen im Gaza-Krieg beraten. 07.08.2025 | 0:23 min

Israel kontrolliert gegenwärtig nach Medienberichten rund drei Viertel des weitgehend zerstörten Küstenstreifens, in dem insgesamt etwa zwei Millionen Palästinenser leben.

Seit Anfang der Woche war über eine komplette Einnahme des Gazastreifens durch Israel spekuliert worden. Die nun angekündigten Pläne gehen der offiziellen Mitteilung zufolge vorerst nicht so weit.

Mögliche Verhandlungstaktik in Waffenruhe-Gesprächen

Monatelange indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas über eine neue Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln waren zuvor ergebnislos geblieben. "Ich verstehe genau, was die Hamas will. Sie will keinen Deal", hatte Netanjahu zuletzt in einer Video-Botschaft erklärt.

Er sei nun noch entschlossener, die Geiseln zu befreien, die Hamas zu zerschlagen und sicherzustellen, dass vom Gazastreifen unter der Herrschaft der Terrororganisation nie wieder eine Gefahr für den Staat Israel ausgehe.

Medien spekulierten zuvor, dass die nun konkrete Ankündigung einer Ausweitung der Kämpfe auch Teil einer Verhandlungstaktik sein könnte, um die Hamas in den Verhandlungen um eine Waffenruhe massiv unter Druck zu setzen.

Israelische Politiker deuteten eine solche Strategie an. Der N12-Sender berichtete, die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten würden bereits Druck auf die Hamas ausüben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Israel wolle die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen, sagte Ministerpräsident Netanjahu heute dem Sender Fox-News. Die Vereinten Nationen zeigen sich alarmiert. 07.08.2025 | 2:23 min

Netanjahu: Israel will Gaza nicht dauerhaft besetzen

In einem Interview mit dem US-Sender Fox News kurz vor Beginn der Sitzung des Sicherheitskabinetts sagte Netanjahu, Israel wolle das Gebiet nicht dauerhaft besetzen, sondern es von der Hamas befreien, um es schließlich an andere Kräfte zu übergeben.

Dies müssten Kräfte sein, die nicht wie die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas zur Vernichtung Israels aufriefen.

Netanjahu sagte weiter: "Wir wollen ihn (den Gazastreifen) nicht behalten. Wir wollen eine Sicherheitsgrenze haben. Wir wollen ihn nicht regieren." Konkret sagte Netanjahu, den Gazastreifen an "arabische Kräfte" übergeben zu wollen.

Interview bei Fox News: Netanjahu: Wollen ganz Gaza kontrollieren

Bei allen Bemühungen, den Menschen in Gaza zu helfen, heizt die Veröffentlichung von Videos von verschleppten Geiseln die Stimmung weiter auf. Israel will die Hamas besiegen. 04.08.2025 | 1:32 min

Sorge um verbliebene Geiseln

Nach israelischer Einschätzung befinden sich derzeit noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen etwa 20 noch am Leben sein sollen.

Medienberichten zufolge hatte die Armeeführung Bedenken gegen den ursprünglichen Plan zur Komplett-Eroberung des Gazastreifens geäußert. Immer wieder wurde gewarnt, ein solcher Vorstoß könnte die Geiseln gefährden.

Auch Angehörige der Entführten hatten sich gegen militärische Befreiungsversuche ausgesprochen und auf eine Einigung zur Beendigung des Kriegs gedrängt. Kritiker werfen Netanjahu vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern, um seine Koalitionspartner zufriedenzustellen.

Ausgelöst wurde der Gaza-Krieg durch den Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terrororganisationen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Seither sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 61.000 Menschen getötet worden.

Ehemalige Hamas-Geisel: Das Leben nach der Gefangenschaft in Gaza

Israel sei fest entschlossen die letzten Hamas-Einheiten in Rafah zu zerschlagen, so ZDF-Korrespondent Bewerunge. Bislang gelang der Schutz der Zivilisten dort "nicht ansatzweise". 14.02.2024 | 1:57 min

Warnung vor Hungersnot und Plünderungen

Die Vereinten Nationen hatten eine weitere Verschärfung der Kämpfe als "zutiefst alarmierend" bezeichnet. Ein solcher Schritt könne "katastrophale Folgen für Millionen Palästinenser" haben, warnte der UN-Diplomat Miroslav Jenca vor wenigen Tagen.

Nach UN-Angaben anhand von Satellitenaufnahmen sind im Gazastreifen rund 70 Prozent der Häuser zerstört oder stark beschädigt. In Chan Junis und Teilen von Rafah sollen es 80 bis 90 Prozent sein.

Die UN und internationale Hilfsorganisationen warnen bereits eindringlich vor einer Hungersnot im umkämpften Gazastreifen, in dem rund zwei Millionen Menschen unter katastrophalen Bedingungen leben.

Zwar erlaubt Israel wieder die Einfuhr größerer Mengen an Hilfsgütern in das blockierte Gebiet. Viele dieser Lieferungen erreichen jedoch nicht die Bedürftigsten, da sie bereits vor ihrer Verteilung geplündert werden - von Zivilisten und bewaffneten Gruppen.

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Israels Armee geht seit dem Terrorangriff der Hamas militärisch im Gazastreifen vor - die Verhandlungen in Katar über eine Waffenruhe wurden abgebrochen. Die Entwicklungen im Blog. Liveblog