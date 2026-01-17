Blair, Rubio, Kushner und Co.:Wer in Trumps "Friedensrat" für Gaza berufen wird
Die USA verkünden die zweite Phase des Trump-Friedensplans für Gaza und nennen Personalien für seinen "Friedensrat". Das Gremium soll den Wiederaufbau und die Verwaltung steuern.
US-Präsident Donald Trump hat den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair in ein Gremium berufen, das die Ziele des "Friedensrats" von Trump im Gazastreifen umsetzen soll.
Zu dem Gründungsvorstand (founding Executive Board) gehören nach Angaben des Weißen Hauses auch US-Außenminister Marco Rubio, Weltbank-Präsident Ajay Banga, der US-Geschäftsmann Marc Rowan, Trump-Berater Robert Gabriel sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Sondergesandte Steve Witkoff.
Den Vorsitz des Gremiums will Trump seinem Plan zufolge selbst übernehmen. Es soll den Wiederaufbau und die Verwaltung in dem vom Krieg großflächig zerstörten Gazastreifen steuern. Der ehemalige Kommandeur von US-Spezialeinheiten, Generalmajor Jasper Jeffers, wurde nach Angaben des Weißen Hauses zum Befehlshaber der Internationalen Stabilisierungstruppe ernannt.
Technokratenregierung unter Aufsicht
Die von der US-Regierung zuvor ausgerufene zweite Phase des Friedensplans von Trump soll zu einem endgültigen Ende des Kriegs führen. Sie sieht auch die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas vor, was diese jedoch weiterhin ablehnt.
Der Bulgare und frühere UN-Nahostgesandte Nikolaj Mladenow soll künftig als Vertreter des "Friedensrats" die Umsetzung von Trumps Friedensplan in dem Küstengebiet überwachen. Er werde als Verbindungsmann zwischen dem "Friedensrat" und der Technokratenregierung vor Ort fungieren, teilte das Weiße Haus mit.
Zu ihrer Unterstützung werde ein weiterer Exekutivrat für den Gazastreifen eingerichtet, hieß es. Auch diesem Gremium gehört neben Witkoff, Kushner und Mladenow unter anderem auch Blair an. Unter dem Ex-Premier hatten britische Truppen an der Seite der USA an den Kriegen in Afghanistan und im Irak teilgenommen. Insbesondere der Irak-Einsatz sorgte damals innenpolitisch für große Kritik.
Deutschland signalisiert Unterstützung für Friedensrat in Gaza
Israel und die radikal-islamische Hamas hatten im Oktober einem Friedensplan Trumps zugestimmt. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats vom November autorisierte den Friedensrat, die Internationale Stabilisierungstruppe im Gazastreifen aufzustellen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte am Freitag die Bereitschaft Deutschlands unterstrichen, Verantwortung bei der weiteren Entwicklung im Gazastreifen zu übernehmen. In Berlin sagte Wadephul, er erwarte, dass die Gespräche zur Bildung des Friedensrats bald aufgenommen würden und Deutschland dazu eine Einladung erhalte.
