Gaza: Technokratenregierung kommt zusammen - Aufsicht steht

Obwohl Elemente der ersten Phase noch nicht erfüllt sind, haben die USA die zweite Phase des Gaza-Friedensplans eingeleitet. Nun kam erstmals die Übergangsregierung zusammen.

Trump will einen internationalen "Friedensrat" zur Überwachung der neuen Übergangsregierung im Gazastreifen einsetzen. Der US-Präsident will dem Gremium selbst vorstehen. 16.01.2026 | 0:29 min

Die neue technokratische Übergangsverwaltung palästinensischer Fachleute für Gaza ist unter US-ägyptischer Schirmherrschaft erstmals in Kairo zusammengetreten. Dies berichtete das regierungsnahe ägyptische Medium "Al-Qahera News" am Donnerstag.

Palästinensischen Angaben zufolge besteht die Übergangsregierung aus 14 Mitgliedern, die keine Verbindung zur radikal-islamistischen Hamas haben sollen. Einige der Mitglieder stammen aus dem Gazastreifen, andere aus dem Westjordanland. Der Leiter des Gremiums, Ali Schaath, war früher stellvertretender Verkehrsminister der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die Teile des Westjordanlandes verwaltet.

Schaath zu Gaza: Werden die Trümmer "ins Meer schieben"

Bei dem Treffen der Technokraten handelt es sich den Angaben zufolge um das erste in einer Reihe von vorbereitenden Zusammenkünften. Themen seien dabei die künftige Verwaltung des Gazastreifens sowie der Wiederaufbau des Küstengebiets.

Trotz leichter Verbesserungen seit der Waffenruhe ist die humanitäre Lage in Gaza verheerend. Es fehle weiterhin an Lebensmitteln, Strom, Wasser und Medizin, so das Deutsche Rote Kreuz. 10.01.2026 | 0:53 min

In einem Radiointerview sagte Schaath am Donnerstag: "Wenn ich Bulldozer hole und die Trümmer ins Meer schiebe und neue Inseln, neues Land schaffe, kann ich neues Land für Gaza gewinnen und gleichzeitig die Trümmer beseitigen." Priorität habe jedoch die Nothilfe, einschließlich von Unterkünften für Vertriebene. Danach folge die Sanierung der lebenswichtigen Infrastruktur und anschließend der Wiederaufbau von Häusern.

Das Komitee wird von der Hamas unterstützt. Der Hamas-Vertreter Bassem Naim sagte, der "Ball liegt nun bei den Vermittlern, dem amerikanischen Garanten und der internationalen Gemeinschaft, um das Komitee zu befähigen".

Technokraten sind ... ... Regierungsmitglieder, die ihre Ämter vor allem aufgrund fachlicher Qualifikation und beruflicher Erfahrung übernehmen, nicht wegen parteipolitischer Zugehörigkeit. Solche Regierungen kommen häufig in Übergangs- oder Krisenphasen zum Einsatz, um Verwaltung und öffentliche Dienste professionell zu organisieren.

Hunderttausende leben in Gaza in Notunterkünften. Ein Wintersturm hat viele Zelte unter Wasser gesetzt. Überall versuchen die Menschen, ihren Alltag irgendwie zu organisieren. 29.12.2025 | 1:38 min

Auch Kontrollgremium für Gaza-Übergangsregierung gebildet

Auch die internationale Aufsicht über die Übergangsregierung im Gazastreifen steht: US-Präsident Donald Trump gab die Bildung des entsprechenden Kontrollgremiums bekannt. Ein "Friedensrat" ("Board of Peace") habe sich formiert, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und verwies darauf, dass die Namen der Mitglieder bald bekanntgemacht würden. Trump steht dem Kontrollrat vor.

Teil des "Friedensrats" soll nach israelischen Angaben der Bulgare und frühere UN-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow werden. Auch der Name des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair wurde in Medienberichten genannt. Gemäß dem im vergangenen Oktober von Trump vorgestellten 20-Punkte-Plan für den Gazastreifen soll der Rat die Übergangsregierung überwachen und beaufsichtigen.

Ran Gvili starb am 7. Oktober 2023 bei der Verteidigung seines Kibbuz Alumin. Seine Familie wartet noch immer darauf, dass die Hamas, wie vereinbart, seine Leiche übergibt. 09.01.2026 | 2:26 min

Hamas lehnt Entwaffnung weiter ab

Teil der von den USA verkündeten zweiten Phase des Friedensplans ist die Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen. Trotz Zustimmung zur Übergangsregierung lehnt die Terrororganisation eine Entwaffnung weiterhin ab.

Zudem hat die Hamas ihre Verpflichtungen der ersten Phase noch nicht erfüllt. Dazu gehört die Übergabe aller noch im Gazastreifen befindlichen Geiseln. Die sterblichen Überreste einer israelischen Geisel sind aber weiterhin dort.