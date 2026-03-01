Sicherheitsexperte mahnt im ZDF:Nahost-Eskalation: Bedrohungslage auch in Deutschland?
Nach dem Angriff auf Iran wächst in Deutschland die Sorge vor Anschlägen. Kanzler Merz sieht aktuell keine "sehr große Gefährdung". Ein Sicherheitsexperte mahnt im ZDF dennoch.
Nach der Eskalation im Nahen Osten gibt es auch in Deutschland Sorgen um die Sicherheitslage. Die Gefahr von Terroranschlägen hierzulande sei "grundsätzlich schon ernst zu nehmen", erklärt der Sicherheitsexperte Peter Neumann im ZDFspezial.
Gerate das Regime in Iran unter Druck, könnten Anschlagsversuche intensiviert werden, so Neumann. "Das ist nicht komplett unrealistisch." In der Vergangenheit hätten dabei iranische Dissidenten, jüdische Gemeinden und israelische Botschaften im Visier gestanden.
Gefahr von Terroranschlägen: Antisemitismusbeauftragter warnt
Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warnt vor der Gefahr von Anschlägen:
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran müsse man von einer "gesteigerten Bedrohungslage für jüdisches Leben in Deutschland ausgehen", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Insbesondere nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ali Chamenei sei damit zu rechnen, dass der Iran seine Netzwerke hierzulande für Terroranschläge gegen jüdische und israelische Einrichtungen nutze.
Verfassungsschutz: Jüdische Einrichtungen im Visier
Ähnlich äußerte sich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. "Es muss angenommen werden, dass auch jüdische Einrichtungen des öffentlichen Lebens wie Schulen oder Synagogen als Angriffsziele für etwaige Vergeltungsmaßnahmen infrage kommen", sagte eine Sprecherin der "taz".
Der Verfassungsschutz geht laut der Sprecherin zudem davon aus, dass exil-iranische Oppositionelle im Visier iranischer Geheimdienste seien.
Merz: Keine Erkenntnisse über "große Gefährdung"
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte, Deutschland tue alles, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. "Das betrifft insbesondere den Schutz jüdischer, israelischer und amerikanischer Einrichtungen", sagte er vor Journalisten im Kanzleramt. "Wir werden antisemitische oder antiamerikanische Angriffe auf deutschem Boden nicht dulden."
Eine konkrete Gefahr sieht der Kanzler aber nicht: "Es gibt im Augenblick keine Erkenntnisse, dass wir von einer sehr großen Gefährdung ausgehen müssten."
Merz verwies darauf, dass es in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Anschläge in Deutschland und Europa gegen Iraner im Exil gegeben habe. "Wir wissen, dass iranische Nachrichtendienste in Europa und in Deutschland tätig sind."
Deswegen sei sofort nach den Angriffen darüber beraten worden, wie Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden könnten. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) habe darüber auch mit den Landesinnenministern beraten.
