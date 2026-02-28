Wadephul: Iranisches Regime Gefährdung "auch für Europa"

Außenminister zur Eskalation in Nahost:Wadephul: Iranisches Regime Gefahr "auch für Europa"
Wie reagiert die Bundesregierung auf die Eskalation in Nahost? Wadephul sieht in Iran eine Gefährdung "auch für Europa". Der Außenminister fordert die Rückkehr zu Verhandlungen.
Nach den massiven Luftangriffen der USA und Israels auf Iran fordert Außenminister Johann Wadephul (CDU) Teheran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Es ist nie zu spät für Verhandlungen", sagte Wadephul im ZDFspezial. Gleichzeitig appellierte der Außenminister:
Wadephul habe in der Vergangenheit versucht, mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi über Verhandlungen zu sprechen. Das sei erfolglos gewesen. Man habe lange dabei zugesehen, wie Iran in der gesamten Region des Mittleren Ostens, Hisbollah, Huthis sowie Hamas unterstützt und dazu beitragen habe, "dass Russland seinen Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat fortführen kann".
Wadephul: Iran "nicht nur für Israel" eine Gefahr
Teherans Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels verurteilte Wadephul "auf das Schärfste". Die Angriffe des Regimes gegen unbeteiligte Dritte gefährdeten auch deutsche Ausländer. Der Außenminister ergänzte:
Das iranische Regime sei eine "Gefährdung, nicht nur für Israel, sondern auch für andere Staaten und nicht zuletzt auch für Europa".
Wadephul: Israel sah "erhebliche Gefährdung der Sicherheit"
Auf die Frage nach der Einhaltung des Völkerrechts im Zuge der US-israelischen Angriffe erklärte Wadephul, man werde die Beurteilung der Lage dann vornehmen, wenn man alle Informationen habe. "Das, was die Israelis zugrunde gelegt haben, ist in der Tat eine Gefährdungsanalyse, die zu dem Ergebnis geführt hat, dass eine erhebliche Gefährdung der Sicherheit und der Existenz des Staates Israel bevorsteht", so der Außenminister. Es gelte dennoch, die Geschehnisse umfangreich aufzuarbeiten.
