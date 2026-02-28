Iranischer Gegenschlag: Raketen auf US-Marinebasis am Golf

In Reaktion auf den US-israelischen Angriff haben iranische Streitkräfte Ziele in der ganzen Region angegriffen. Betroffen war neben Israel auch eine US-Marinebasis in Bahrain.

28.02.2026

Iran hat am Samstag mit Raketen auf den Angriff des israelischen und des US-Militärs reagiert. Ziel waren dabei auch US-Militärstandorte in der gesamten Region. Mehrere Golfstaaten vermeldeten am Samstagmorgen iranische Raketenangriffe. Betroffen war etwa die Juffair-Marinebasis der Fünften US-Flotte in Bahrain. Augenzeugenvideos zeigten eine Explosionswolke, die über dem Hafengelände aufstieg.

Das US-Militär und das Innenministerium von Bahrain bestätigten einen Angriff. "Bewohner sind aufgefordert, ruhig zu bleiben und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen", schrieb das bahrainische Innenministerium auf der Plattform X.

Ziele in der ganzen Region betroffen

Auch die US-Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbreitete eine Warnmeldung. US-Bürger sollten sich in Schutzräume begeben. Augenzeugenvideos zeigen, wie am Himmel über Abu Dhabi Flugabwehrraketen aufsteigen. Eine Person sei in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach einem iranischen Raketenangriff von Trümmerteilen getötet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM.

Der Luftraum über Katar und Bahrain wurde für den zivilen Luftverkehr gesperrt, vermeldete das Fachportal Flightradar24.

Auch nahe des Flughafens der nordirakischen Stadt Erbil gab es Raketeneinschläge. Dort sind ebenfalls US-Soldaten stationiert. Die Bundeswehr hatte ihre Ausbildungsmission im Nordirak in Reaktion auf die Spannungen bereits vor mehreren Wochen reduziert und Soldaten nach Jordanien verlegt.

28.02.2026

Das sind die US-Militärstandorte im Nahen Osten

Auch in Kuwait, wo die US-Armee ein wichtiges Kommandozentrum unterhält, und im Golfstaat Katar, in dem die US-Luftwaffe einen Stützpunkt betreibt, berichteten Augenzeugen ebenfalls von Explosionen. Das katarische Verteidigungsministerium teilte mit, mehrere Raketen seien abgefangen worden, bevor sie den Luftraum des Landes erreicht hätten.

Karte der US-Militärstandorte im Nahen Osten Quelle: ZDF

Die staatliche Nachrichtenagentur Bahrains bezeichnete den Angriff als "eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Königreichs". Man verurteile diese "heimtückische Aggression, die eine direkte Bedrohung für das Königreich und seine Bürger darstellt, auf das Schärfste", hieß es. Das saudi-arabische Außenministerium sprach seinen "Schwesterstaaten" in einem Statement die volle Solidarität aus:

Das Königreich Saudi-Arabien verurteilt in strengster Form die verräterrische iranische Aggression und die offene Verletzung der Unabhängigkeit der Vereinigten Arabischen Emirate, des Königreichs Bahrain, des Staates Katar, des Staates Kuwait und des haschemitischen Königreichs Jordanien. „ Außenministerium von Saudi-Arabien

Die USA betreiben eine ganze Reihe an Militärbasen in der Golfregion. Die Standorte hatten sich seit Tagen auf eine militärische Auseinandersetzung mit Iran Vorbereitet. Bislang gibt es keine bestätigten Berichte über Opfer in den Golfstaaten durch die Luftangriffe.

28.02.2026

Raketenalarm in Israel

Die iranischen Revolutionsgarden gaben in einer Stellungnahme an, in einer ersten Welle 20 Raketen auf Israel abgefeuert zu haben. Im Laufe des Vormittags folgten weitere Raketenangriffe. In der Großstadt Tel Aviv und anderen Landesteilen gab es wiederholt Raketenalarm und die Explosionen von Abfangraketen waren zu hören.

Der Umfang der Gegenangriffe direkt auf Israel ist bislang geringer als während der Konfrontation im Juni 2025. Damals gab es jedoch keine iranischen Angriffe auf Ziele in den Golfstaaten oder dem Nordirak. Derzeit gibt es keine bestätigten Berichte über Schäden oder Opfer in Israel. Ein Militärsprecher sagte aber am Samstagmittag, es habe bisher keine nennenswerten Treffer iranischer Raketen gegeben.

Hans-Jakob Schindler, Nahost-Experte beim International Centre for Counter-Terrorism, sagte im Interview auf ZDFheute live, dass Iran derzeit nur begrenzte militärische Mittel zum Gegenschlag habe. Die eigene Luftverteidigung wurde bei der letzten Konfrontation mit Israel im Juni 2025 im weitgehend ausgeschaltet. Zwar wurden mit Russland neue Verträge geschlossen, um neue Waffensysteme geliefert zu bekommen, das sei bisher nicht geschehen. "Es bleibt nur die Zermürbungstaktik auf die israelische Wirtschaft", so Schindler.

