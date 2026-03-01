  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Ali Chamenei ist tot: So wurde der Angriff vorbereitet

Geheimdienste spähten Tagsabläufe aus:So wurde der Angriff auf Chamenei vorbereitet

|

Der Angriff auf Irans Obersten Führer war offenbar das Ergebnis hochpräziser Geheimdienstarbeit. Monatelang verfolgten CIA-Analysten jede Bewegung von Ali Chamenei. Was wir wissen.

Nach einem Angriff in Teheran steigt eine Rauchwolke auf

Die Angriffe auf Iran hatten am Samstag begonnen.

Quelle: AP

Der Angriff auf Irans Obersten Führer Ali Chamenei war keine spontane Entscheidung, sondern wurde monatelang vorbereitet. Nach Recherchen der "New York Times" basierten die Luftschläge auf detaillierter Geheimdienstarbeit. Bei den Angriffen am Samstagmorgen töteten Israel und die USA nicht nur Ajatollah Chamenei, sondern auch mehrere weitere hochrangige Militärführer des Landes.

Wie die iranische Staatsagentur Fars News Agency berichtete, wurde Chamenei "in seinem Büro" getötet, während er "seiner Arbeit nachging". Auf Satellitenbildern des Unternehmens Airbus, die nach dem Angriff aufgenommen wurden, sind schwarze Rauchschwaden zu erkennen, die über dem Führungskomplex in Teheran aufsteigen.

Die Einschlagslöcher nach den Angriffen auf Chamenei

Die Einschlagslöcher nach den Angriffen auf Chameneis Amtssitz.

Quelle: Airbus / ZDF

CIA verfolgte Chamenei über Monate

Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf mit der Operation vertraute Personen, dass der amerikanische Auslandsgeheimdienst (CIA) Chameneis Aufenthaltsorte über Monate hinweg präzise verfolgt haben soll. Der Zeitung zufolge gelang es den Analysten, seine Bewegungsmuster so gut zu verstehen, dass die Informationen zuletzt als "hochpräzise" eingestuft wurden.

Der iranische Oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei verlässt das Gebäude nach der Stimmabgabe während der Präsidentschaftswahlen.

Knapp 37 Jahre lang stand Ajatollah Ali Chamenei an der Spitze Irans. Nun wurde das geistliche Oberhaupt bei den Angriffen Israels und der USA getötet.

01.03.2026 | 1:48 min

Der entscheidende Hinweis kam aber offenbar erst kurz vor dem geplanten Angriff: Die CIA erfuhr laut dem Bericht, dass am Morgen des 28. Februars ein Treffen hochrangiger iranischer Sicherheitsbeamter in Teheran stattfinden sollte - und dass Chamenei persönlich anwesend sein würde.

ZDF-Korrespondent Thomes Reichart berichtet ergänzend von den Erkenntnissen der israelischen Geheimdienste: Die Tötung von Irans obersten Führer Chamenei zeige, "wie weitgehend Israels Geheimdienste offenbar Zugang haben zu höchsten iranischen Stellen und wie genau sie offenbar auch wussten und in Erfahrung bringen konnten, wie sich Chamenei bewegt, welche Routinen er hat", so Reichart.

Phoebe Gaa & Thomas Reichart

Über die Jahre haben sich mögliche Nachfolger Chameneis positioniert, doch es bleibt unklar, welche Absprachen noch Bestand haben, sagt Iran-Korrespondentin Gaa. Zudem: aktuelle Lage aus Israel.

01.03.2026 | 21:55 min

Timing des Angriffs wurde kurzfristig angepasst

Ursprünglich hatten die USA und Israel geplant, ihren Angriff nachts unter dem Schutz der Dunkelheit zu starten. Angesichts der neuen Geheimdienstinformationen änderten sie offenbar ihre Pläne.

"Wir hören, dass der eigentlich schon für die Nacht geplante Angriff verschoben wurde auf diese Morgenstunden", um die Gelegenheit zum Angriff auf Chamenei zu nutzen, sagt Reichart.

Irans Präsident Massud Peseschkian

Der Tod von Chamenei stellt Teheran vor Herausforderungen. Präsident Peseschkian, Justizchef Mohseni-Edschehi sowie ein Mitglied des Wächterrats sollen Iran vorübergehend führen.

01.03.2026 | 2:06 min

Die CIA leitete laut "New York Times" ihre Erkenntnisse über Chameneis genauen Aufenthaltsort an Israel weiter, das die Informationen mit eigenen Geheimdienstdaten kombinierte.

Angriff gegen 9:40 Uhr Teheraner Zeit

Gegen 6 Uhr morgens israelischer Zeit sollen die Kampfflugzeuge von ihren Stützpunkten gestartet sein. Gut zwei Stunden später, um etwa 9:40 Uhr Teheraner Zeit, schlugen die Raketen in dem Regierungskomplex ein. Hier befinden sich die Büros des Präsidenten, des Obersten Führers und des Nationalen Sicherheitsrats Irans.

Chamenei und die versammelten Sicherheitsbeamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt demnach in verschiedenen Gebäuden des Komplexes. Beide wurden von den Raketen getroffen.

Phoebe Gaa

Irans geistliches Oberhaupt Ali Chamenei ist tot. "Das Regime verliert ganz klar den Mann, der alle Fäden der Macht in der Hand hatte", erklärt ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

01.03.2026 | 2:12 min

Lehren aus dem zwölftägigen Krieg 2025

Unter den Getöteten befinden sich laut israelischen Angaben mehrere Schlüsselfiguren des Sicherheitsapparats: Bekannt sind Mohammad Pakpour, der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde, sowie Admiral Ali Schamchani, der Chef des Militärrats. Irans staatliche Nachrichtenagentur IRNA bestätigte am Sonntag den Tod beider Männer.

Den entscheidenden Vorteil für die Planung lieferte laut dem Bericht der "New York Times" der zwölftägige Krieg des Vorjahres: Die USA hätten dabei gelernt, wie Chamenei und die Revolutionsgarde unter Druck kommunizieren und sich bewegen. Dieses Wissen sei gezielt genutzt worden, um die Fähigkeit auszubauen, den Obersten Führer zu verfolgen und seine Bewegungen vorherzusagen.

Aktuelle Meldungen zu den Entwicklungen in Nahost finden Sie in unserem Liveblog:

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichteten am 01.03.2026 mehrere Sendungen, unter anderem heute spezial ab 15:17 Uhr und ab 11:54 Uhr.
Themen
IranAjatollah Ali ChameneiUSAIsrael

Mehr zur Lage in Iran

  1. Archiv: Ajatollah Ali Chamenei (l), Oberster Führer des Iran, in einer Sitzung in Teheran.

    Angriff der USA und Israels:Iranische Staatsmedien bestätigen Tod von Chamenei

    mit Video0:33
  2. Iran, Provinz Hormozgan: Angeblicher Ort des US-Angriffs auf eine Grundschule
    Faktencheck

    Beschuss von Mädchenschule und Hotels:Iran-Angriff: Welche Videos sind echt und welche fake?

    von Nils Metzger und Jan Schneider
    mit Video0:33
  3. Dieses mit MODIS des NASA-Satelliten Terra am 5. Februar 2025 aufgenommene Bild zeigt den Golf von Oman und die Makran-Region im Süden Irans und im Südwesten Pakistans sowie die Straße von Hormuz und die Nordküste Omans.

    Iranische Warnungen per Funk:Straße von Hormus: Reeder stoppen Schiffe

    mit Video1:13
  4. Dieser Screenshot aus einem Video,das US-Präsident Trump auf seinem X-Account veröffentlichte, zeigt Donald Trump bei einer Erklärung zu den US-Angriffen auf den Iran am 28. Februar 2026.
    Analyse

    Angriff auf Iran:Krieg ohne Kongress? Wie Trump alte Machtfragen neu entfacht

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video4:11
  5. Reisende schauen auf die Anzeigetafel am FLughafen Beirut.

    Weltweite Auswirkungen:Flugverkehr in Nahost lahmgelegt - Chaos am Drehkreuz Dubai

    mit Video0:30
  6. Hunderte demonstrieren in Frankfurt gegen das iranische Regime

    Berlin, Frankfurt, München:Tausende demonstrieren gegen Regime in Iran

  7. Berlin: Bundesaußenminister Johann Wadephul
    Interview

    Außenminister zur Eskalation in Nahost:Wadephul: Iranisches Regime Gefahr "auch für Europa"

    mit Video3:10
  8. Bundeskanzler Friedrich Merz

    Angriff auf Iran:Eskalation in Nahost: So reagieren Deutschland und die Welt

    mit Video3:09