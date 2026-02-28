Ajatollah Ali Chamenei: Irans oberster Führer laut Trump tot

Mehr als drei Jahrzehnte lenkte Ajatollah Ali Chamenei die Geschicke Irans: Nun ist der Staatsführer nach Angaben von Donald Trump tot. Das erklärte der US-Präsident am Abend.

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Quelle: dpa

Jahrzehntelang war sein Wort Gesetz. Ajatollah Ali Chamenei, geistliches Oberhaupt von Iran, regierte die Islamische Republik mit einer Kompromisslosigkeit, die kaum jemand offen infrage zu stellen wagte. Sein streng konservativer Kurs formte ein Land - und spaltete es. Zuletzt brachen sich Unmut und Verzweiflung in Massenprotesten Bahn, die der Staat mit brutaler Gewalt erstickte. Nun ist Chamenei nach Angaben von US-Präsident Donald Trump tot. Aus Iran lag dafür zunächst keine Bestätigung vor.

Trump: Chamenei "einer der bösartigsten Menschen der Geschichte"

Trump bezeichnete Chamenei auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social als "einen der bösartigsten Menschen der Geschichte". Viele Angehörige der Revolutionsgarden, der Armee und der Polizei in Iran wollten nicht mehr kämpfen und suchten nach Immunität durch die USA, fügte Trump hinzu.

Dies sei die größte Chance für das iranische Volk, sich sein Land zurückzuholen. Die Bombardierungen sollen Trump zufolge die gesamte Woche über ununterbrochen fortgesetzt werden "oder so lange wie nötig, um unser Ziel des Friedens im gesamten Nahen Osten und sogar auf der ganzen Welt, zu erreichen".

Erste Berichte über Chameneis Tod: Jubel in Teheran

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor in einer Fernsehansprache bereits erklärt, dass sich die Anzeichen verdichteten, dass der 86-Jährige nicht mehr am Leben sei. "Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Tyrann nicht mehr lebt", sagte er.

In Teheran war nach ersten Berichten über Chameneis Tod spontan Jubel ausgebrochen. Bewohner der iranischen Hauptstadt berichteten von Menschen, die vor Freude aus ihren Fenstern schrien. Die Nachricht war unter anderem von iranischen Exilmedien verbreitet worden, die in Iran über Satellit empfangen werden können. Auf den Straßen waren Hupkonzerte zu hören.

Chamenei seit 1989 an der Macht

Die meisten der rund 90 Millionen Iranerinnen und Iraner haben nie einen anderen Staatschef erlebt als den Ajatollah mit dem schwarzen Turban, der ihn als Sayyid ausweist, einen angeblichen Nachkommen des Propheten Mohammed.

Das dunkle Charisma und die religiöse Autorität seines Lehrers und Förderers Ajatollah Chomeini besaß Chamenei nie, dafür Machtinstinkt und Talent als Redner. Am 4. Juni 1989, einen Tag nach Chomeinis Tod, wählte ihn der Expertenrat überraschend zu dessen Nachfolger als "Revolutionsführer". Den dazugehörigen religiösen Ehrentitel eines Ajatollahs erhielt er nur unter Murren der schiitischen Geistlichkeit.

Steinigungen und Tschaddor

Zuvor hatte Chamenei als Staatspräsident nach der Islamischen Revolution 1979 die Umwandlung Irans in einen "Gottesstaat" rigide vorangetrieben. Eifrig forderte er Steinigungen und Auspeitschungen gemäß der Scharia und die Verdrängung der Frauen aus dem öffentlichen Leben. Deren Protest gegen den Tschaddor sei gefährlicher als Prostitution.

Persönliche Opfer - seit einem Sprengstoffanschlag durch Oppositionelle konnte er seinen rechten Arm nicht mehr bewegen - spornten seinen Fanatismus nur an. Auch der mörderische Golfkrieg gegen den Irak (1980 - 1988) mit bis zu 500.000 iranischen Toten bestärkte Chamenei darin, die Islamische Republik müsse gegen eine Welt von Feinden verteidigt werden.

Chameneis Weg in den politischen Islam begann früh. 1939 in der Pilgerstadt Mashhad in eine arme, tiefreligiöse Familie geboren, schloss er sich jung dem Widerstand gegen das westlich orientierte Schah-Regime an. Mehrmals verhaftete und folterte ihn die berüchtigte Geheimpolizei Savak. Chameneis Lichtgestalt wurde Chomeini, bei dem er in der Heiligen Stadt Qom studierte.

Führer auf Lebenszeit

Als Revolutionsführer in Allahs Auftrag und auf Lebenszeit thronte er über den staatlichen Institutionen. Mit seinem Einfluss auf den Wächterrat, der die Gesetze prüft, kontrollierte Chamenei stets die Politik - und mit der ihm ergebenen Revolutionsgarde die Straße. Reformer in Regierung und Parlament ließ er aus taktischen Gründen zu - und bremste sie wieder aus. So folgte auf den moderaten Staatspräsidenten Mohammad Chatami nach Wahlbetrug 2009 der Hardliner Mahmud Ahmadinedschad, auf den ultrakonservativen "Blutrichter" Ebrahim Raisi der eher gemäßigte Massud Peseschkian.

Erste Massenproteste ließ Chamenei 2009 wie alle späteren Volksaufstände niederschießen. Gegen Armut, Korruption und die Kleptokratie der Eliten und Revolutionsgarden ging Chamenei weniger energisch vor. Das Versprechen vom sozial gerechten Gottesstaat wurde so endgültig zur leeren, blutigen Hülle. In der Bevölkerung ist der Diktator heute weitgehend verhasst.

Ausgerechnet Iran gilt heute als eine der säkularsten Gesellschaften in der islamischen Welt. Gerade mal 40 Prozent bezeichneten sich 2021 in einer westlichen Studie als gläubige Muslime. Nur 15 Prozent befürworteten die Todesstrafe auf Basis der Scharia - während das Regime noch 2024 mehr als 900 Menschen hinrichten ließ.

Quelle: KNA, Reuters