Politik

Deutsche demonstrieren gegen Regime in Iran

Frankfurt, Berlin, München:Tausende demonstrieren gegen Regime in Iran

|

Unter Mottos wie "Freiheit für Iran" demonstrierten Tausende in Frankfurt, Berlin und München gegen die Regierung in Teheran. Laut Polizei verliefen die Proteste friedlich.

Germany Iran US Israel

Tausende Menschen versammelten sich zu einer Iran-Demonstration in Berlin. Wir sprechen unter anderem mit Exiliranern über die aktuelle Lage in ihrem Land.

28.02.2026 | 3:04 min

Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran haben zahlreiche Menschen in mehreren deutschen Städten gegen die Führung in Teheran demonstriert. In Frankfurt versammelten sich die Demonstranten zunächst zu einer Kundgebung auf dem Goetheplatz in der Innenstadt - dann zogen sie zum Römerberg.

Menschen beobachten Rauch nach einer Explosion in Teheran.

Israel und die USA haben Iran angegriffen. Israel sprach von einem "Präventivschlag". Als Reaktion feuerte Iran Raketen auf Israel ab.

28.02.2026 | 2:38 min

Über 1.000 Demonstranten in Frankfurt und Berlin

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zunächst auf rund 1.300, später dann auf rund 2.000. Das Motto der bereits vor den Angriffen geplanten Demonstration war "Freiheit und Demokratie im Iran". Eine Rednerin bedankte sich unter dem Applaus der Zuhörer und Zuhörerinnen für die Intervention der USA.

In Berlin nahmen nach Angaben der Polizei rund 1.600 Menschen an einer Demonstration teil. Allerdings laufe die Kundgebung noch, sagte eine Polizeisprecherin am späten Nachmittag. Bislang sei die Versammlung friedlich und störungsfrei verlaufen. Ursprünglich waren 3.000 Teilnehmer zur Demonstration für "Freiheit für Iran" angemeldet. Die Kundgebung startete am Nachmittag am Potsdamer Platz und sollte am Brandenburger Tor enden.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen

Donald Trump spricht von "großen Kampfeinsätzen" in Iran. Elmar Theveßen berichtet aus Washington.

28.02.2026 | 3:29 min

Polizei Berlin: Versammlung verlief bisher friedlich

"Angesichts der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten beobachten wir die Lage sehr genau und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden", hatte eine Polizeisprecherin am Vormittag gesagt. Auf der Plattform X teilte die Polizei mit, dass sie mit rund 450 Polizisten in Berlin-Mitte im Einsatz sei.

ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese

Die Bundesregierung teilte mit, dass sie vorab über die Luftangriffe informiert wurde. Kanzler Merz bespreche sich mit Partnern in Europa.

28.02.2026 | 2:03 min

"Die Polizei ist präsent, wachsam und vorbereitet. Wir schützen nach wie vor besonders sensible Einrichtungen", hieß es am Vormittag. Dazu zählten auch jüdische und israelische Einrichtungen, die bereits einen hohen Schutz durch die Polizei hätten. Für Berlin bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand keine akute Gefährdung.

München: 250 Teilnehmer zogen durch die Stadt

In München kamen nach Polizeiangaben rund 250 Teilnehmende zu einer Kundgebung am Gärtnerplatz zusammen. Diese wollten unter dem Motto "Nein zur Islamischen Republik Iran!" durch die Landeshauptstadt ziehen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF spezial am 28.02.2026 ab 19:25 Uhr.
Themen
BerlinIranIsraelUSA

