Politik

München: Hunderttausende demonstrieren gegen iranisches Regime

Bilderserie

Großdemonstration in München:Hunderttausende demonstrieren gegen iranisches Regime

|

Gegen die Gewalt des iranischen Regimes sind in München Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Es ist eine von drei Großdemonstrationen weltweit.

Unterstuetzer des NCRI protestieren gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran, zeigen Bilder von Maryam Rajavi, rufen No to Shah, No to mullahs und fordern EU- und UN-Massnahmen.
Munich, Bavaria, Germany - February 13, 2026: Demo parallel to the MSC (Munich Security Conference) 2026 on February 13 at Odeonsplatz: Supporters of the NCRI protest against human rights violations in Iran, show pictures of Maryam Rajavi, shout No to Shah, No to mullahs and demand EU and UN measures *** Demo parallel zur MSC (Muenchner Sicherheitskonferenz) 2026 am 13. Februar am Odeonsplatz: Unterstuetzer des NCRI protestieren gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran, zeigen Bilder von Maryam Rajavi, rufen No to Shah, No to mullahs und fordern EU- und UN-Massnahmen
Bilder von getöteten Menschen in Iran werden auf einer Demo des Nationalen Wiederstandsrats NCRI in München gezeigt.
Teilnehmer einer Demonstration gegen die Regierung in Iran schwenken Flaggen am Odeonsplatz in München am 13.02.2026.
Eine Weste eines Teilnehmers der Demo gegen die Iranische Regierung in München ist "Free Iran" zu lesen.

Großdemonstration in München

Gegen die Menschenrechtsverletzungen und Gewalt der iranischen Regierung gegen ihre Bevölkerung sind in München Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen.

Quelle: ddp
Thema
Iran

