Orient-Experte Reinicke: Mullahs haben "ganz furchtbare Trümpfe"

Orient-Experte Andreas Reinicke:Mullahs haben "ganz furchtbare Trümpfe" in der Hand
Die USA und Iran reden wieder miteinander. Wie ehrlich ist dieser Versuch wirklich? Experte Andreas Reinicke erklärt, warum er skeptisch bleibt und was nun auf dem Spiel steht.
Das Verhältnis zwischen den USA und Iran ist seit Jahren extrem angespannt - nun sind Vertreter beider Länder im Oman zu Gesprächen zusammengekommen.
Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts, spricht im Morgenmagazin des ZDF von "mühsamen Verhandlungen" und ordnet ein, warum die Hoffnung auf Frieden trügerisch sein könnte. Das sagt Reinicke über ...
... die Aussichten auf Erfolg
Reinicke sieht es zunächst ein "logischer Schritt", dass beide Seiten sich an einen Tisch setzen, da der Druck der Nachbarstaaten wachse. Trotzdem warnt er vor zu hohen Erwartungen: Er gibt zu bedenken, dass man sich bisher nicht einmal auf die Themen geeinigt habe.
Ein großes Hindernis dabei: Iran weigert sich derzeit, über sein Raketenprogramm zu verhandeln. Reinicke erklärt, dass die Machthaber dieses Programm als ihre Lebensversicherung ansehen würden, um ihre Verteidigungsfähigkeit gegenüber Gegnern wie Israel zu behalten.
Die Mullahs "glauben immer noch aus einer Position der Stärke verhandeln zu können. Ich fürchte, sie kalkulieren da falsch", so Reinicke.
... die Druckmittel des iranischen Regimes
Selbst wenn Iran in einer schweren Krise steckt, ist das Regime laut Reinicke noch lange nicht am Ende. Die Führung besitze Druckmittel:
Einerseits könne der Staat wieder mit extremer Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Andererseits drohe bei einem Zusammenbruch des Landes ein Chaos, in dem die Revolutionsgarden in den Untergrund gehen könnten, ähnlich wie die Terrorgruppe IS.
... die Rolle der iranischen Bevölkerung
Angesprochen auf die Situation der iranischen Bevölkerung erklärte Reinicke, man könne vermuten, dass Berichte über Folter und Gewalt etwa in den Gefängnissen der Realität entsprächen. In dieser Lage komme der iranischen Bevölkerung eine tragische, aber entscheidende Rolle zu:
Hilfe von außen sei zwar möglich, aber letztendlich müsse die Bevölkerung den Kampf gegen das Regime schaffen, auch wenn dies ein "furchtbarer Widerspruch" angesichts der Übermacht der Mullahs bleibe.
