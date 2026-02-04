US-Militär schießt iranische Drohne im Arabischen Meer ab

Kurz vor den neuen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran meldet das US-Militär zwei Vorfälle im Arabischen Meer. Das geplante Treffen am Freitag soll trotzdem stattfinden.

Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln". (Archivbild) Quelle: AFP

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine iranische Drohne abgeschossen. Das unbemannte Fluggerät habe sich dem Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" im Arabischen Meer aggressiv und mit "unklarer Absicht" genähert, teilte das US-Zentralkommando am Dienstag mit.

Daraufhin habe ein US-Kampfflugzeug die Schahed-139-Drohne etwa 800 Kilometer südlich der iranischen Küste abgeschossen. Auf US-Seite habe es weder Verletzte noch Schäden gegeben.

Es habe sich um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt, sagte ein Sprecher. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bestätigte den Vorfall dem Sender Fox News. Die für diese Woche geplanten Verhandlungen mit Iran sollten jedoch wie vorgesehen stattfinden.

"Man weiß nicht, was losgetreten wird, wenn dieses Regime tatsächlich durch US-Militärschläge unter Druck gesetzt wird", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen zu den Iran-Verhandlungen. 03.02.2026 | 3:30 min

Weiterer Vorfall wenige Stunden später

Stunden später bedrängten iranische Revolutionsgarden das Handelsschiff "Stena Imperative", wie das US-Militär mitteilte. Zwei Boote und eine iranische Drohne hätten sich dem Schiff mit hoher Geschwindigkeit genähert.

Die Truppen hätten gedroht, den Tanker zu entern und zu kapern. Der Zerstörer "USS McFaul" fuhr zum Einsatzort und eskortierte die "Stena Imperative" mit Luftunterstützung, wie es hieß. Das Handelsschiff befinde sich jetzt wieder auf sicherer Fahrt.

Nach Angaben der Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) wurde die "Stena Imperative" offenbar in iranischen Hoheitsgewässern bedrängt. Iran hatte in den vergangenen Tagen vor einem Seemanöver der paramilitärischen Revolutionsgarden gewarnt.

Für Freitag sind Gespräche zwischen den USA und Iran in der Türkei geplant.

Quelle: AP, Reuters