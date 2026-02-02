Update am Abend: USA und Iran vor neuen Atomgesprächen

Guten Abend,

die USA und Iran stehen wohl vor der Wiederaufnahme von Atomgesprächen. Die Grammys waren so politisch wie lange nicht. Und in vielen Regionen Deutschlands kam aufgrund eines Warnstreiks der Nahverkehr zum Erliegen. Der Tag kompakt zusammengefasst:

Mögliche Atomgespräche zwischen USA und Iran

Das ist passiert: Im Konflikt zwischen den USA und Iran scheint eine baldige Aufnahme von Atomgesprächen näher zu rücken: Irans Präsident Massud Peseschkian ordnete am Montag die Aufnahme von Gesprächen über das iranische Atomprogramm mit den USA an.

Die Sorgen vor einem neuen Krieg waren zuletzt wieder gewachsen. US-Präsident Trump hat der Staatsführung in Teheran mehrfach mit Militärschlägen gedroht, auch wegen des brutalen Vorgehens staatlicher Kräfte gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten. Das sagt ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa: Zwischen martialischen Gesten und Worten gebe es immer wieder Signale der Verhandlungsbereitschaft - sowohl aus Teheran als auch aus Washington.

Künstler bei Emmys mit scharfer Kritik an ICE

Das ist passiert: Bei der Grammy-Gala nutzen Künstler die Bühne, um gegen ICE und die Abschiebepolitik von Präsident Trump zu protestieren. Auch Moderator Trevor Noah verteilte Seitenhiebe gegen den US-Präsidenten. Trump wetterte als Reaktion in seinem Online-Sprachrohr Truth Social: Die Musikpreis-Verleihung sei "Müll" und "praktisch nicht anschaubar".

Das Vorgehen der US-Heimatschutzbehörde ICE steht seit Wochen in der Kritik. In Minneapolis starben zwei Menschen durch Schüsse von ICE-Beamten. Darum ist das wichtig: Die Grammys wurden zum 68. Mal verliehen und zählen zu den begehrtesten Musikpreisen auf der Welt. So politisch wie in diesem Jahr waren sie selten.

Streiks legen Nahverkehr in Deutschland lahm

Das ist passiert: Ein ganztägiger Warnstreik hat den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in vielen Regionen Deutschlands zum Erliegen gebracht. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen blieben bei zahlreichen kommunalen Betrieben in den Depots. Betroffen waren nahezu alle 16 Bundesländer, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Lediglich Niedersachsen war den Angaben nach ausgenommen.

In den Tarifverhandlungen fordert Verdi insbesondere deutlich bessere Arbeitsbedingungen - etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. Das sagt unser ZDF-Reporter Carsten Behrendt zu "Geisterzügen" in Berlin: In der Hauptstadt fuhren die Straßenbahnen trotz BVG-Streik, allerdings ohne Passagiere. Der Grund: Vereiste Oberleitungen, die weiterhin befahren werden sollen.

Wer frisch von der Uni kommt, verdient in der Regel weniger als langjährig Berufserfahrene - doch dabei gibt es große Unterschiede je nach Beruf. Das Video zeigt eine Auswahl.

Passwörter schützen wichtige Daten, dennoch geben sich manche Menschen oft wenig Mühe, ein sicheres Passwort zu erstellen. Was macht ein sicheres Passwort aus und wie oft sollte man es ändern?

So geht Franziska Preuß in ihre letzten Olympischen Spiele: Die Wettbewerbe in Milano Cortina werden das finale Highlight in der Karriere von Biathlon-Star Franziska Preuß sein. Findet sie rechtzeitig den Flow für die Jagd nach der Einzel-Medaille?

Für das Assad-Regime waren die Texte des syrischen Rappers "Al Darwish" zu politisch. Vor 13 Jahren floh er über Libanon nach Deutschland – nun steht er erstmals wieder in Syrien auf der Bühne.

In Sachsen-Anhalt wurde ein MRT speziell für Babys und Kleinkinder entwickelt. So soll es möglich sein, die Patienten in der Uniklinik Halle sehr gezielt und ohne Narkose zu untersuchen.

Rassismus im Klassenzimmer: Ein Unterricht wird zum Experiment gegen Diskriminierung. Eine Grundschullehrerin stellt die Frage, die bis heute gilt: Können wir rassistische Denkmuster verlernen? Die Reihe "Terra Xplore - Brain Projects" beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Dr. Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen - und warum wirken manche Methoden bis heute nach?

Italienischer Genuss aus der Backstube: Von Bäckermeisterin Sophie Hinkel gibt es "Spuntino Mediterraneo", mit Ofengemüse gefüllte Sauerteigtaschen. Das Rezept "Spuntino Mediterraneo" gibt es hier zum Download.

