Protest-Pins, klare Worte und politische Dankesreden. Bei der Grammy-Gala nutzen Künstler die Bühne, um gegen ICE und die Abschiebepolitik von Präsident Trump zu protestieren.

Die Nacht in Los Angeles war geprägt von politischen Stellungnahmen mehrerer Prominenter gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. 02.02.2026 | 2:00 min

In diesem Jahr war die Grammy-Gala besonders politisch. Seit der zweiten Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump wurde noch bei keiner live im US-Fernsehen übertragenen Entertainment-Gala geballt so viel Kritik an seiner Politik geäußert wie bei dieser.

US-Rapper Bad Bunny gewann den Preis für das beste Album. "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ist komplett auf Spanisch und eine Hommage an Bad Bunnys Heimat Puerto Rico. Der 31-Jährige nutzte wie einige andere Stars die Bühne für politischen Protest. Einige Promis trugen Anstecknadeln mit der Aufschrift "ICE Out" als Zeichen der Kritik am Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde - darunter Justin und Hailey Bieber sowie R&B-Sängerin Kehlani.

Trump schimpft über Grammys

Moderator Trevor Noah verteilte Seitenhiebe gegen den US-Präsidenten: "Wenn die Dinge hier weiter schlechter werden, kann ich dann zu dir nach Puerto Rico kommen und da leben?", fragte er Bad Bunny. "Ich brauche einen Plan B." Der Rapper sagte ihm dann allerdings, dass Puerto Rico ein nicht inkorporiertes Außengebiet der USA ist. Später erklärte Noah, warum diese sechste Moderation der Gala auch seine letzte sei:

Ich glaube an Amtszeitbegrenzungen. Ich möchte ein Beispiel setzen für jeden, der die Show anschaut. „ Trevor Noah, Moderator der Grammy-Verleihung

Trump hat immer mal wieder angedeutet, dass er sich auch vorstellen könnte, über seine Amtszeitbegrenzung hinaus Präsident zu bleiben.

Der US-Präsident wetterte in seinem Online-Sprachrohr Truth Social: Die Musikpreis-Verleihung sei "Müll" und "praktisch nicht anschaubar", schrieb Trump kurz nach Ende der Gala bei seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Trump bezeichnete Moderator Noah als "totalen Verlierer", der kein Talent habe, und drohte ihm mit einer Klage.

Scharfe Kritik an ICE

Bad Bunny, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, gewann auch die Auszeichnung für "Bestes Música Urbana Album". In seiner Dankesrede übte der 31-Jährige scharfe Kritik an der US-Einwanderungsbehörde ICE: "Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!".

Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner. „ Bad Bunny, Rapper

Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus.

Die Auszeichnung für das beste Album widmete er später "all den Menschen, die ihre Heimat, ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen". Der Puertoricaner hatte schon zuvor Kritik an Abschiebungen und Razzien geübt und angekündigt, aus Sorge vor ICE-Einsätzen im Rahmen seiner Welttournee vorerst keine Konzerte in den USA zu spielen.

Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe. „ Bad Bunny, Rapper

Billie Eilish: "Fuck ICE"

Auch Billie Eilish, die den Grammy für den Song des Jahres gewann, wurde deutlich. "So dankbar ich auch bin, ich habe ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis, etwas anderes zu sagen als: Niemand ist illegal auf gestohlenem Land", sagte die 24-Jährige und erhielt dafür Jubel und Applaus aus dem Publikum.

"Es ist wirklich schwer zu wissen, was man jetzt sagen und tun soll", fuhr die US-Amerikanerin fort. "Ich bin voller Hoffnung in diesem Raum und habe das Gefühl, dass wir einfach weiterkämpfen, unsere Stimme erheben und protestieren müssen. Unsere Stimmen sind wirklich wichtig, und die Menschen sind wichtig."

Fuck ICE ist alles, was ich sagen möchte. „ Billie Eilish, Grammy-Gewinnerin

Die britische Sängerin Olivia Dean, die den Grammy als beste Nachwuchskünstlerin gewann, betonte, sie stamme ebenfalls von Einwanderern ab und diese mutigen Menschen müssten gefeiert werden. "Wir sind nichts ohne einander." Die Sängerin SZA rief dazu auf, trotz dieser "Angst machenden Zeiten" nicht in Verzweiflung zu verfallen.

Die Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, wurden in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen.

