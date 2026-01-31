  3. Merkliste
Tausende protestieren in Minneapolis gegen ICE-Einsatz

US-Einwanderungsbehörde:Tausende protestieren in Minneapolis gegen ICE-Einsatz

|

In Minneapolis und weiteren US-Städten sind am Freitag tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE zu protestieren.

Demonstranten marschieren im Rahmen einer landesweiten Protestaktion gegen die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze durch ICE.

Das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis löst landesweit Empörung und in einigen Städten Proteste aus.

Quelle: AFP

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger haben am Freitag Tausende Menschen in Minneapolis und anderen Teilen der USA gegen Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE demonstriert. Schüler und Lehrer verließen im ganzen Land den Unterricht, um den Abzug von ICE-Mitarbeitern aus dem Bundesstaat Minnesota zu fordern.

Die Proteste richteten sich gegen die "Operation Metro Surge" der Regierung von US-Präsident Donald Trump, in deren Verlauf zwei US-Bürger von ICE-Mitarbeitern getötet worden waren.

A man stops to look at the memorial for Alex Pretti on the fence line outside the VA Medical Center on January 28, 2026 in Minneapolis, Minnesota

Bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis wurde der Krankenpfleger Pretti erschossen. Auch wenn US-Präsident Trump nun von Deeskalation spricht, bleibt die Stimmung extrem angespannt.

28.01.2026 | 2:36 min

Auch Proteste in Colorado und Arizona

In der Innenstadt von Minneapolis versammelten sich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Familien und Aktivisten. Auch der Rockmusiker Bruce Springsteen trat dort auf und spielte ein eigens komponiertes Lied.

Der Musiker Bruce Springsteen. Er steft auf der Bühne, hält eine Gitarre und singt in ein Mikrofon.

Die US-Rocklegende Bruce Springsteen widmet den Bürgern von Minneapolis eine Protesthymne. Er ruft zum Widerstand gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE auf.

29.01.2026 | 0:51 min

Die Demonstrationen weiteten sich auf 46 Bundesstaaten aus. In Aurora im Bundesstaat Colorado und in Tucson in Arizona blieben Schulen geschlossen, da massenhaft Lehrer und Schüler dem Unterricht fernblieben. Trump hat im Rahmen einer Offensive gegen illegale Einwanderung 3.000 ICE-Mitarbeiter in die Region um Minneapolis entsandt - fünfmal so viele wie die örtliche Polizei.

Zwei ICE-Agenten führen einen Mann ab und im Vordergurnd ist ein Bild von Trump.

Nach tödlichen Schüssen von ICE in Minneapolis signalisiert Präsident Trump ein Einlenken. Wie geht es jetzt weiter? Und was darf ICE rechtlich überhaupt? ZDFheute live analysiert.

27.01.2026 | 28:41 min

Trump nennt Demonstranten "bezahlte Aufständische"

Der Streit über die Einwanderungspolitik hat auch Auswirkungen auf Washington. Da Demokraten im Kongress die Finanzierung der für die ICE zuständigen Heimatschutzbehörde ablehnen, droht ab Mitternacht ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte (Shutdown).

Trump bezeichnete die Demonstranten am Freitag erneut ohne Belege als "bezahlte Aufständische". Unterdessen nahm das Justizministerium den ehemaligen CNN-Moderator Don Lemon fest, dem ein Verstoß gegen Bundesgesetze bei einem früheren Protest vorgeworfen wird.

Quelle: Reuters, AFP
Über dieses Thema berichteten verschiedene ZDF-Sendungen, unter anderem das heute journal update am 27.01.2026 um 00:10 Uhr.
Themen
USADonald Trump

