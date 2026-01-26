  3. Merkliste
Wieder tödliche Schüsse in Minneapolis: Was zeigen die Videos

Faktencheck

Wieder tödliche Schüsse in Minneapolis:Was auf den Videos zu sehen ist - und was offen bleibt

von Jan Schneider

Innerhalb weniger Sekunden eskaliert ein Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis tödlich. Handyaufnahmen aus drei Blickwinkeln zeigen, was vorgefallen ist.

Ausschnitt der Handyaufnahmen zu den Schüssen auf Alex Pretti.

Nach den Schüssen auf Alex Pretti gibt es unterschiedliche Darstellungen der Tat. Handyaufnahmen dokumentieren entscheidende Sekunden. ZDFheute hat die Aufnahmen analysiert.

26.01.2026

Nach den tödlichen Schüssen auf den 37-jährigen Alex Pretti durch US-Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE ist in den USA erneut ein Streit über den genauen Ablauf des Einsatzes entbrannt.

Das Heimatschutzministerium behauptet trotz mehrerer Handyvideos, Pretti habe sich den Beamten mit einer Waffe genähert und "gewaltsam widersetzt". Gregory Bovino, Chef der Grenzschutzeinheit Border Patrol, sieht die Schuld für die Eskalation deshalb bei dem Getöteten. Lokale Behörden und die Familie des Mannes widersprechen der Darstellung.

Was ist auf den Augenzeugen-Videos zu sehen?

Mehrere Handyvideos aus drei unterschiedlichen Perspektiven dokumentieren die entscheidenden Sekunden vor und während der Schüsse. ZDFheute hat die Aufnahmen analysiert.

Die Videos zeigen Pretti auf offener Straße in Minneapolis. Er filmt einen laufenden Einsatz von ICE und der Grenzschutzbehörde CBP mit einer kleinen Kamera oder einem Smartphone. Zu sehen ist, wie Beamte ihn zunächst an den Straßenrand drängen. In diesem Moment greift Pretti nicht aktiv ein, sondern bleibt beobachtend.

Schüsse in Minneapolis: Anfang der Szene
Quelle: threads.com/@dangjessie

Pfefferspray, Gerangel, Schüsse

Als ICE-Beamte beginnen, andere Demonstrierende zu schubsen, tritt Pretti dazwischen. Die Situation eskaliert innerhalb weniger Sekunden.

Schüsse in Minneapolis: Pfefferspray
Quelle: Reddit

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Beamter Pfefferspray einsetzt. Kurz darauf kommt es zu einem Gerangel. Pretti wird zu Boden gebracht, mehrere Beamte stehen oder knien um ihn herum. Zu diesem Zeitpunkt liegt er auf der Straße, seine Hände sind zumindest teilweise verdeckt.

Die entscheidenden Sekunden

In einer der Perspektiven ist zu erkennen, wie ein Beamter eine Schusswaffe aus dem Hosen- oder Taillenbereich Prettis zieht.

Schüsse in Minneapolis: Entwaffnung
Quelle: instagram.com/tactical_karl

Eine andere Aufnahme von der gegenüberliegenden Straßenseite zeigt, wie der Mann mit dieser Waffe vom Geschehen wegrennt.

Schüsse in Minneapolis: ICE-Agent entfert sich mit der Waffe
Quelle: x.com/CollinRugg

Nahezu zeitgleich zieht ein anderer ICE-Agent seine Waffe. Dann fällt der erste Schuss, kurz darauf weitere. Die Analyse der Videos ergibt: Die Zeitspanne zwischen der mutmaßlichen Entwaffnung und dem ersten Schuss beträgt weniger als eine Sekunde. Die Schüsse fallen, während Pretti noch am Boden liegt.

Bereits Anfang Januar hatte ein ICE-Beamter in Minneapolis einen Menschen erschossen - die dreifache Mutter Renée Good. Auch damals bezeichnete die US-Regierung das Vorgehen als Notwehr eines Beamten in akuter Lebensgefahr. Doch auch in Goods Fall zeichneten Videos ein anderes Bild, wie ZDFheute mehrfach analysierte:

Was die Videos nicht zeigen

Nicht eindeutig erkennbar ist, ob Pretti zu irgendeinem Zeitpunkt versucht hat, seine eigene Waffe zu ziehen. Laut Aussage des Polizeichefs von Minneapolis, Brian O'Hara, glaube die Polizei, er sei ein rechtmäßiger Waffenbesitzer mit einer Erlaubnis zum Führen der Waffe gewesen.

Die Aufnahmen zeigen aber klar, dass Pretti die Waffe nicht in der Hand hatte, während er sich den ICE-Beamten genähert hat - stattdessen ist er mehrfach mit einem Smartphone zu erkennen.

Eine Frau hält ein Schild mit der Aufschrift „Stoppt den Terror der ICE jetzt!“ bei einer provisorischen Gedenkstätte für Alex Pretti im Süden von Minneapolis, Minnesota, USA, am 25. Januar 2026. Pretti, ein 37-jähriger Krankenpfleger auf der Intensivstation, wurde am 24. Januar von US-Grenzschutzbeamten erschossen. Lokale Politiker verurteilten die Schüsse und forderten den Abzug der Bundespolizei, während das Heimatschutzministerium behauptete, die Beamten hätten während eines Kampfes mit einer bewaffneten Person in Notwehr gehandelt.

Ein erneuter tödlicher Vorfall der US-Einwanderungsbehörde sorgt in Minneapolis für Spannungen. Zugleich wachsen Zweifel an der Darstellung des Vorfalls durch die Trump-Regierung.

25.01.2026

Forderungen nach Aufklärung

Die schnelle Verbreitung der Aufnahmen hat national und international Entsetzen ausgelöst. Auch innerhalb der Republikanischen Partei werden inzwischen umfassende Ermittlungen gefordert. Mehrere Senatoren und Abgeordnete verlangen eine transparente Untersuchung auf Bundes- und Landesebene.

Schaltgespräch zwischen der Moderatorin Marietta Slomka und dem Korrespondenten Elmar Theveßen.

Nachdem in Minneapolis erneut ein Mensch von ICE-Beamten getötet wurde, wolle Trump die Demonstranten nun mit Militärpräsenz einschüchtern, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

25.01.2026
Über das Thema berichtete ZDFheute im Beitrag "Wie starb Alex Pretti in Minneapolis?" am 26.01.2026 um 14:01 Uhr.
Thema
USA

