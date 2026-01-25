Tödlicher ICE-Einsatz in Minneapolis: Familie fordert Aufklärung

Bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde in Minneapolis ist erneut ein Mensch getötet worden. Die Familie von Alex Pretti wirft der US-Regierung vor, über dessen Tod zu lügen.

Nachdem in Minneapolis erneut ein Mensch von ICE-Beamten erschossen wurde, haben sich hunderte Menschen zu Protesten gegen die Einsätze der US-Einwanderungsbehörde versammelt. 24.01.2026 | 2:10 min

Nachdem Beamte der Einwanderungsbehörde ICE bei einem Einsatz in Minneapolis erneut eine Person erschossen haben, sucht die Familie des 37-Jährigen nach Antworten.

Alex Jeffrey Pretti war nach Angaben seiner Angehörigen Intensivpfleger in einem Krankenhaus der Veteranenbehörde und begeisterter Outdoor-Sportler. Er sei über das Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump gegen Einwanderer tief beunruhigt gewesen, sagte die Familie der Nachrichtenagentur AP.

Er war sehr aufgebracht über das, was in Minneapolis und in den gesamten Vereinigten Staaten mit ICE geschah - so wie Millionen andere Menschen auch. „ Michael Pretti, Vater des getöteten Alex Pretti

"Er fand es furchtbar - Kinder zu entführen, Menschen einfach von der Straße wegzuholen", sagte sein Vater Michael Pretti. "Er sorgte sich um diese Menschen und wusste, dass das falsch war."

Die US-Einwanderungsbehörde ICE hat in Minneapolis einen fünfjährigen Jungen in eine Hafteinrichtung für Migranten in Texas gebracht. US-Vizepräsident Vance verteidigte das Vorgehen. 23.01.2026 | 0:26 min

Zweite tödliche Schießerei durch ICE

Alex Pretti ist der zweite Einwohner von Minneapolis, der bei einem Einsatz von Bundesbeamten erschossen wurde. Am 7. Januar hatte ein ICE-Beamter die unbewaffnete Mutter Renee Nicole Good in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet.

Pretti war US-Staatsbürger und wurde im Bundesstaat Illinois geboren. Wie bei Renee Good zeigen Gerichtsunterlagen, dass er keine Vorstrafen hatte.

Nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Agenten auf eine Frau in Minneapolis trauert die Stadt. Proteste gegen die Einwanderungsbehörde eskalieren, Wut und Fassungslosigkeit wachsen. 10.01.2026 | 2:38 min

Widersprüchliche Darstellungen zu dem Vorfall

Das Heimatschutzministerium erklärte, der 37-Jährige sei erschossen worden, nachdem er sich Grenzschutzbeamten mit einer Halbautomatikpistole genähert habe. In Augenzeugenvideos ist Pretti mit einem Handy in der Hand zu sehen, eine sichtbare Waffe ist nicht zu erkennen.

Die Eltern von Alex Pretti werfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund erschossen zu haben:

Die widerlichen Lügen, die über unseren Sohn von der Regierung verbreitet werden, sind verwerflich und abscheulich. Alex hielt eindeutig keine Waffe, als er von Trumps mörderischen und feigen ICE-Schlägern angegriffen wurde. „ Erklärung der Familie von Alex Pretti

Alex Pretti habe lediglich versucht, eine von einem ICE-Beamten zu Boden gebrachte Frau zu schützen und sei mit Pfefferspray besprüht worden, bevor die Schüsse fielen, schrieb die Familie in einer Stellungnahme, die von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde. Die Wahrheit müsse ans Licht gebracht werden.

In Minneapolis kam es bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE erneut zu einem Todesfall. Der Vorfall wurde auf Video aufgezeichnet, berichtet Elmar Thevessen aus Washington. 24.01.2026 | 1:32 min

Familie sucht nach Informationen

Die Eltern erfuhren über ein Video vom Tod ihres Sohnes. Anschließend versuchte die Familie vergeblich, Behörden in Minnesota zu kontaktieren.

Ich bekomme von niemandem Informationen. „ Michael Pretti, Vater des getöteten Alex Pretti

Schließlich wandte sich die Familie an das Büro des Gerichtsmediziners von Hennepin County, das bestätigte, dass dort eine Leiche mit dem Namen und der Beschreibung ihres Sohnes vorliege. Bis Samstagabend habe sich keine Bundesbehörde bei der Familie gemeldet.

Ein US-Bundesgericht hat die Befugnisse der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis eingeschränkt. 17.01.2026 | 0:19 min

"Er hatte ein großes Herz"

Prettis Ex-Frau, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte der Nachrichtenagentur AP, sie sei nicht überrascht, dass er an Protesten gegen Trumps Einwanderungspolitik teilgenommen habe. Er sei Demokrat gewesen und habe sich 2020 an den landesweiten Protesten nach der Tötung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis beteiligt.

Nachbarn beschrieben Pretti als ruhig und warmherzig. "Er war ein wunderbarer Mensch", sagte Sue Gitar, die unter ihm wohnte. "Er hatte ein großes Herz."

Quelle: dpa, AP