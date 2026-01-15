Minneapolis: Wieder Schüsse bei Kontrolle durch ICE-Beamte

Schon wieder ist eine Kontrolle durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann wurde verletzt.

Nach einer Verkehrskontrolle und versuchten Festnahme schoss ein ICE-Beamter einem Mann ins Bein. Das Heimatschutzministerium spricht erneut von Notwehr nach einem Angriff. 15.01.2026 | 0:33 min

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau hat erneut ein Bundesbeamter in der Stadt Minneapolis in den USA einen Schuss abgegeben und einen Mann verletzt.

Das Heimatschutzministerium berichtete auf X von einer eskalierten Verkehrskontrolle am Mittwochabend (Ortszeit). Demnach kontrollierten Bundespolizeibeamte einen "illegalen Einwanderer aus Venezuela" in seinem Auto.

Gerangel mit Passanten soll ICE-Beamten verängstigt haben

Der Mann sei zunächst im Wagen und nach einem Unfall weiter zu Fuß geflüchtet. Als ein Beamter ihn festnehmen wollte, habe er Widerstand geleistet und ihn angegriffen. Zu dem Gerangel kamen nach Ministeriumsangaben zwei Menschen hinzu, die den Beamten unter anderem mit einer Schneeschaufel attackierten.

Aus Angst um sein Leben habe der Beamte einen Schuss abgegeben und den ursprünglichen Verdächtigen am Bein verletzt. Der Stadt Minneapolis zufolge befindet sich der Mann mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Angreifer in Polizeigewahrsam

Nach Angaben des Ministeriums kam auch der Polizist ins Krankenhaus. Die beiden anderen Angreifer seien in Gewahrsam genommen worden. Zum Gesundheitszustand des Beamten gab es zunächst keine Angaben.

Dass es ein Gerangel gab, könne er nicht bestätigen, sagte Minneapolis’ Polizeichef Brian O’Hara. Am Tatort seien aber ein Besen und eine Schneeschaufel gefunden worden. Der Vorfall erinnert an den tödlichen ICE-Einsatz vor einer Woche in Minneapolis, bei dem eine 37-Jährige erschossen wurde.

Was der Name "ICE" bedeutet "ICE" steht für "United States Immigration and Customs Enforcement", das bedeutet etwa: "Behörde für Einwanderung und Zoll der Vereinigten Staaten".

Vorwürfe: Übermäßige Gewalt - keine Transparenz

US-Behörden verteidigten das Vorgehen als Notwehr, örtliche Politiker und Demonstranten hingegen kritisierten den Einsatz scharf und sprachen von übermäßiger Gewalt sowie mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

Der Vorfall löste landesweit Proteste aus und führte zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Bundesstaat und Bundesregierung.

Bürgermeister: Menschen leben in Angst

Der demokratische Bürgermeister der Stadt, Jacob Frey, sprach bei einer Pressekonferenz von einer "unmöglichen Situation". Frey übte erneut scharfe Kritik am Vorgehen der Einwanderungsbehörde, die Menschen hätten Angst.

Ich habe von der ICE Verhaltensweisen gesehen, die widerwärtig und inakzeptabel sind. „ Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis

Weiter betonte er: "Das ist nicht der Weg, den wir in Amerika gehen sollten."

Vorwurf: Aufruf zu organisiertem Widerstand

Das Heimatschutzministerium warf Frey und dem Gouverneur von Minnesota vor, zu organisiertem Widerstand gegen ICE zu ermutigen. Frey wies das zurück. Gouverneur Tim Walz schrieb auf X, dass US-Präsident Donald Trump genau das wolle - Gewalt auf den Straßen.

Die Stadt Minneapolis rief auf X zur Ruhe auf:

Wir verstehen, dass es Ärger gibt. Wir bitten die Öffentlichkeit, ruhig zu bleiben. „ Aufruf der Stadtverwaltung von Minneapolis auf X

Erneut forderte sie ICE auf, Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota zu verlassen. Nach dem Vorfall eskalierten die Proteste, Polizeichef O’Hara sprach von rechtswidrigen Handlungen und davon, dass Menschen Feuerwerkskörper auf die Polizei werfen würden.

Quelle: dpa