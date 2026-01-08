US-Einwanderungsbehörde: ICE-Agent erschießt Frau in Minneapolis

Einsatz der US-Einwanderungsbehörde :ICE-Beamter erschießt Frau in Minneapolis
Ein ICE-Agent hat in der US-Großstadt Minneapolis eine Frau in ihrem Auto erschossen. Das Heimatschutzministerium und der Präsident sprechen von "Notwehr". Die Stadt widerspricht.
Ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE hat nach offiziellen Angaben am Mittwoch in Minneapolis eine Frau erschossen. Nach Angaben der Polizei befand sich die 37-Jährige in ihrem Fahrzeug und blockierte eine Straße, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Das Auto setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Krankenhaus für tot erklärt worden.
Trump: Videoaufnahmen deuten auf Selbstverteidigung hin
Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, teilte mit, das Opfer habe bei einer Razzia gegen Einwanderer versucht, Beamte der Behörde mit ihrem Fahrzeug zu rammen. Auch US-Präsident Donald Trump verteidigte den Schützen. In einem Beitrag auf seiner Onlineplattform Truth Social erklärte Trump, Videoaufnahmen deuteten auf Selbstverteidigung hin. Zugleich machte er eine "radikale linke Gewalt- und Hass-Bewegung" für die Eskalation verantwortlich, die Sicherheitskräfte und ICE-Beamte täglich bedrohe und angreife.
Trump schrieb, die Frau habe mit ihrem Fahrzeug einen ICE-Beamten "gewaltsam und vorsätzlich" angegriffen. Der Beamte habe in einer lebensbedrohlichen Situation gehandelt und befinde sich inzwischen zur Erholung im Krankenhaus. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte zuvor auf einer Pressekonferenz in Texas ebenfalls von einem "defensiven" Schusswaffeneinsatz zum Schutz der Beamten und Unbeteiligter gesprochen.
Weißes Haus bezeichnet Bürgermeister als "Dreckskerl"
Bürgermeister Jacob Frey wies die Darstellung der ICE zurück, der Beamte habe in Notwehr geschossen.
Der ICE-Beamte habe rücksichtslos gehandelt. Das Weiße Haus bezeichnete den Bürgermeister von Minneapolis wegen dessen Äußerungen derweil als "Dreckskerl".
Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, forderte die Öffentlichkeit zur Ruhe auf, während eine Untersuchung des Vorfalls laufe. Er attackierte Trump:
Diese Rücksichtslosigkeit habe jemanden das Leben gekostet.
Demonstration am Tatort
Nach den Schüssen versammelten sich zahlreiche Demonstrierende am Tatort und machten ihrem Ärger über die dort anwesenden Beamten Luft. Eine ICE-Operation in Minneapolis und St. Paul, an der nach Angaben des Heimatschutzministeriums mehr als 2.000 Bundesbeamte beteiligt sind, läuft seit mehreren Tagen. Ziel der Einsätze sind demnach Ermittlungen im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrug, unter anderem im Umfeld der somalischen Community.
Seit Trumps Amtsantritt im Januar nehmen ICE-Beamte im ganzen Land Razzien vor. Der Einsatz schwer bewaffneter, maskierter ICE-Beamter an öffentlichen Orten gegen mutmaßlich illegale Einwanderer löste eine erbitterte Debatte in den USA aus.
