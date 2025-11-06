Chicago: ICE verhaftet Kindergärtnerin vor Augen der Kinder

Kita in Chicago:USA: ICE verhaftet Kindergärtnerin vor Augen der Kinder
In Chicago wurde eine Frau vor den Augen von Kindern und Erziehern von ICE-Agenten verhaftet, weil sie sich illegal in den USA aufhalten soll. Der Vorfall löst Entsetzen aus.
Die Festnahme einer kolumbianischen Kindergärtnerin an ihrem Arbeitsplatz durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde (ICE) in Chicago erregt in den USA Aufsehen. In einem Video ist zu sehen, wie zwei ICE-Agenten eine schreiende Frau aus dem Gebäude der Kita "Rayito de Sol" zerren, während die Frau beteuert, im Besitz gültiger Papiere zu sein. Der Einsatz soll am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vor den Augen von Kindern und Betreuern stattgefunden haben.
Das Video wurde von dem Vater eines Kindergartenkindes aufgenommen, später in den sozialen Medien geteilt und von US-Medien aufgegriffen.
Scharfe Kritik an ICE-Einsatz in Kita in Chicago
Eltern, Kollegen und Politiker kritisierten den Einsatz scharf. Der Lokalpolitiker Matt Martin sagte dem Lokalsender NBC Chicago:
"Bewaffnete Beamte patrouillierten in der Einrichtung, während sich Erzieherinnen und Kinder darin aufhielten", sagte Martin weiter und forderte die sofortige Freilassung der Kindergärtnerin. Hunderte Eltern, Nachbarn und Politiker zeigten bei einer Demonstration ihre Solidarität mit der Frau.
Behörde: Kindergärtnerin illegal in die USA eingewandert
Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums (DHS) soll die Kindergärtnerin illegal aus Kolumbien in die USA eingewandert sein und im Oktober Menschenhändler dafür bezahlt haben, ihre beiden Kinder in das Land zu schmuggeln.
Die Razzien der Migrationsbehörde ICE sind Teil der verschärften Migrationspolitik der Regierung von Donald Trump. Diese spricht mit Blick auf die Razzien von kriminellen Ausländern und Migranten, die sich illegal ohne gültige Papiere in den Vereinigten Staaten aufhielten. Kritiker werfen der Regierung Willkür vor.
