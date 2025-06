Expertin über Trumps Politik: Steht schlecht um die US-Demokratie

Auf die Frage, ob Trump die Situation bewusst inszeniere, um zu zeigen, wie er mit Kritikern umgehe und um davon abzulenken, dass seine zweite Amtszeit nicht gut laufe, sagte Bates: "Diese massiven Razzien hier fanden statt, kurz nachdem Elon Musk Trump in Zusammenhang gebracht hat mit dem Straftäter Jeffrey Epstein". Musk habe außerdem ein Gesetzespaket torpediert, in dem Trumps gesamte Agenda enthalten und das noch nicht verabschiedet sei.



Beim Thema Migration seien die Zustimmungswerte für Trump aber weiterhin gut. "Insofern kann er hier mit der starken Hand und diesen Bildern aus Los Angeles ablenken von diesen Themen und gleichzeitig auf etwas hinarbeiten, was er schon in seiner ersten Amtszeit suchte: Er kann Unruhen als Vorwand nutzen, um das US-Militär gegen US-Bürger einzusetzen, die gegen ihn protestieren. Er kann Staaten und zivilen Protest einschüchtern, Angst und Schrecken verbreiten - und dass nun auch noch Marineinfanteristen hier eingesetzt werden sollen, obwohl das hier nichts ist, womit die Polizei nicht fertig werden würde, deutet klar in diese Richtung."