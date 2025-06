Trump-Regierung schickt weitere Soldaten nach Los Angeles

Bereits am Wochenende hatte Trump mindestens 2.000 Nationalgardisten mobilisiert (Symbolbild)

Im verschärften Konflikt mit den örtlichen Behörden in Los Angeles hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump weitere Streitkräfte entsandt. Nachdem ein zuständiges Regionalkommando am Abend bereits die Entsendung von rund 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte erklärt hatte , vermeldete das Verteidigungsministerium nur wenige Stunden später:

Angespannte Lage an der US-Westküste: Bei Protesten gegen die Abschiebepolitik der Regierung kommt es weiter zu Ausschreitungen und Gewalt. US-Präsident Trump setzt auf Härte.

Weitere Eskalationsstufe

Am Wochenende hatte US-Präsident Trump bereits mindestens 2.000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert - gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom. Der Einsatz der Marineinfanteristen als reguläre Armee im Inneren ist eine gravierende Eskalation rund um die Proteste gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles.

Soldaten sind für militärische Einsätze und den Krieg ausgebildet, nicht für polizeiliche Aufgaben wie die Kontrolle von Protesten in amerikanischen Innenstädten. Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Ihr Einsatz gegen den Widerstand des Gouverneurs ist eine höchst ungewöhnliche Machtdemonstration der Regierung.

"Die Trump Administration verstärkt zurzeit die Razzien gegen Zuwanderer besonders in demokratisch regierten Städten und auch Bundesstaaten", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Offenbar Dutzende Menschen festgenommen

Kritiker werfen der Regierung vor, mit martialisch anmutenden Maßnahmen gezielt Angst zu schüren. Die Proteste richteten sich gegen Trumps harte Einwanderungspolitik und den Einsatz von ICE-Einheiten in zivilen Wohngebieten.

In Kalifornien protestieren Menschen gegen die Massenabschiebungen, teils mit Gewalt. Trump hat nun die Nationalgarde aktiviert, 300 Soldaten sind in Los Angeles bereits im Einsatz.

Trump: Will keinen Bürgerkrieg

Trump mache am Montag "professionelle Agitatoren und Aufständische" für Zusammenstöße am Rande von Demonstrationen verantwortlich.

Er erklärte, Demonstrierende hätten vor Soldaten ausgespuckt. Wenn sie so weitermachten, würden sie "härter getroffen werden als jemals zuvor".

So eine Respektlosigkeit wird nicht toleriert.

Bei Protesten in den USA gegen Razzien und Abschiebungen ist es zu gewaltvollen Zusammenstößen gekommen. Inzwischen ist die Nationalgarde im Einsatz, es gab Dutzende Festnahmen.

Trump: Festnahme von Newson wäre "großartige Sache"

An seiner Kritik am kalifornischen Gouverneur Newsom hielt Trump fest. Er äußerte sich zunächst zustimmend zu der Idee, Newsom festnehmen zu lassen ("wäre eine großartige Sache") - milderte seine Rhetorik aber später etwas ab. Der Demokrat sei "grob inkompetent", betonte Trump.

In Los Angeles gehen die Proteste gegen Trumps Migrationspolitik nach der Entsendung der Nationalgarde weiter. Es kam erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.

Verantwortliche in Kalifornien werfen Trump Machtmissbrauch vor

Gouverneur Newsom und Generalstaatsanwalt Rob Bonta reichten am Montag Klage gegen Trump, das Verteidigungsministerium und Minister Pete Hegseth ein. Sie werfen der Bundesregierung vor, rechtswidrig und ohne Zustimmung des Bundesstaats die Kontrolle über die kalifornische Nationalgarde übernommen zu haben.

Newsom habe dem Einsatz ausdrücklich widersprochen und Hegseth in einem Brief um die Rücknahme der Truppen gebeten - dieses Gesuch sei ignoriert worden, sagte Bonta. Die Verantwortlichen in Kalifornien werfen dem Präsidenten Machtmissbrauch vor.