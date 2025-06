Nationalgarde in LA: Warum Trumps Entscheidung so heikel ist

Nun soll also die Nationalgarde helfen , die teils gewaltsamen Proteste gegen die Abschiebung von Migranten in Los Angeles zu bekämpfen - so will es US-Präsident Donald Trump . Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf einen hohen Beamten der Trump-Regierung, innerhalb von 24 Stunden werde die militärische Reserveeinheit ihren Einsatz beginnen. Es ist eine hoch umstrittene Entscheidung.