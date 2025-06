USA: Irrtümlich abgeschobener Migrant bei Rückkehr festgenommen

Der vor knapp drei Monaten irrtümlich nach El Salvador abgeschobene Migrant Kilmar Abrego Garcia ist am Freitag nach langem juristischen Tauziehen in die USA zurückgekehrt.

Dort sei er umgehend festgenommen worden, wie US-Justizministerin Pam Bondi laut Medienberichten erklärte. Abrego Garcia müsse sich in den USA wegen des Vorwurfs des Menschenschmuggels verantworten.

In berüchtigtem Gefängnis untergebracht

Sein Schicksal ist in den USA Gegenstand eines viel beachteten Rechtsstreits zwischen der Regierung und den Anwälten des Mannes. Der Fall des 29-jährigen Familienvaters warf ein Schlaglicht auf das harte Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen die irreguläre Migration.

Abrego Garcia war Teil einer größeren Gruppe von Migranten, die vor etwa drei Monaten aus den USA abgeschoben und in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis "Cecot" (Centro de Confinamiento del Terrorismo) in El Salvador gebracht worden waren.

US-Regierung spricht von "Verwaltungsfehler"

Diese Woche berichtet das "auslandsjournal" in einer Spezialausgabe über die globalen Veränderungen, die US-Präsident Donald Trump seit Beginn seiner Amtszeit ausgelöst hat.

Zudem genoss er eigentlich juristischen Schutz in den USA: Ein Gericht hatte schon 2019 eine Anordnung zur Abschiebung des Mannes annulliert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies die Regierung im April an, sich für Abrego Garcias Rückkehr in die USA einzusetzen.