Was wirklich beim tödlichen ICE-Einsatz in Minneapolis geschah

Waren die tödlichen Schüsse in Minneapolis wirklich Notwehr des ICE-Beamten, wie Trump behauptet? Daran gibt es Zweifel - ZDFheute hat mehrere Videos von Augenzeugen analysiert.

Im amerikanischen Minneapolis ist eine Frau bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE von einem Beamten erschossen worden. Am Tatort wurde im Anschluss protestiert. 08.01.2026 | 0:19 min

Die tödlichen Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Autofahrerin in Minneapolis haben eine heftige Debatte in den USA ausgelöst. Handelte der Mann in Notwehr, weil die 37 Jahre alte Frau ihn mit ihrem Fahrzeug rammen wollte?

So stellt es US-Präsident Donald Trump dar: "Sie überfuhr gewaltsam, vorsätzlich und böswillig den ICE-Mitarbeiter, der offenbar in Notwehr auf sie geschossen hat", schrieb er in seinem Netzwerk Truth Social. Es sei schwer zu glauben, dass er überlebt habe, so Trump. Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach in diesem Zusammenhang sogar von "inländischem Terrorismus".

Oder hat der ICE-Beamte überragiert und hätte in dieser Situation nicht auf Frau schießen dürfen? Das sagt unter anderem Minnesotas Bürgermeister Jacob Frey - die offizielle Darstellung der US-Regierung nannte er "Bullshit".

Demonstranten riefen unter anderem: "Schande, Schande, Schande", und forderten: "ICE raus aus Minnesota!" Quelle: AFP

Videos lassen Zweifel an Notwehr-Situation aufkommen

Auch Videos, die in Sozialen Netzwerken verbreitet werden und Berichte von Augenzeugen lassen Zweifel an der Notwehr-Version aufkommen. Es sind mehrere Clips verfügbar, die das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. ZDFheute hat sie analsysiert. Was geschah bei dem Einsatz? Ein Überblick:

Ort des Geschehens ist die verschneite Portland Avenue in Minneapolis. Das Fahrzeug der Frau, ein Honda, steht zunächst quer zur Fahrbahn. Ein Pickup-Truck nähert sich, stoppt wenige Meter vor dem Wagen der Frau.

Zwei vermummte Bundesbeamte steigen aus, gehen auf den Honda zu und fordern die Frau auf, auszusteigen.

In der Zwischenzeit ist ein weiterer, unvermummter ICE-Beamte von hinten rechts um das Auto der Frau herumgegangen und stellt sich dann vor den Wagen.

Die Frau setzt ihr Auto zurück, schlägt dann das Lenkrad nach rechts ein und will wegfahren. Der unvermummte ICE-Beamte steht dadurch linkerhand vor dem Honda - und gibt den ersten Schuss ab.

Zwei weitere Schüsse gibt er unmittelbar danach ab, als er bereits an der linken Seite des vorbeifahrenden Autos steht.

Der Honda beschleunigt und prallt gegen geparkte Fahrzeuge.

Minnesota: Tödliche Schüsse durch ICE-Agenten Zwei vermummte ICE-Beamte gehen auf das Auto der 37-Jährigen zu und fordern sie auf, auszusteigen.

ICE-Beamter wurde nicht überfahren

Die Analyse zeigt: Die Frau hat den ICE-Beamten nicht überfahren - anders als Trump behauptet. Der Mann kam bei der Aktion nicht einmal zu Fall, obwohl die Straße verschneit war. Dass die Fahrerin ihr Lenkrad nach rechts einschlug, deutet eher darauf hin, dass sie an dem Mann vorbeifahren wollte.

Die renommierte Recherche-Plattform Bellingcat veröffentlichte am Abend eine animierte Videosequenz, das die Ereignisse von Minneapolis aus der Vogelperspektive zeigt.

Video von Bellingcat bei X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Erschossene Frau war Mutter dreier Kinder

Die erschossene Frau wurde als die 37-jährige Renee Nicole Good identifiziert, die nur wenige Straßen von ihrem Zuhause entfernt starb. Medienberichten zufolge hatte sie drei Kinder und war als Podcasterin aktiv.

Ihre Mutter und weitere Bekannte zeigten sich fassungslos über den Tod und betonten, Good habe nichts mit Protestaktionen gegen ICE zu tun gehabt. Bei einer abendlichen Mahnwache kamen Hunderte Anwohner zusammen. Viele reagierten empört auf Darstellungen der Behörden, die sie als Bedrohung bezeichneten.