US-Stadt Minneapolis: Mann stirbt nach Schüssen von ICE-Beamten

In der US-Großstadt Minneapolis haben Bundesbeamte bei einem Einsatz erneut Schüsse abgegeben - und einen Mann getötet. Gouverneur Walz kritisiert US-Präsident Trump scharf.

Bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis kam ein Mann ums Leben, nachdem Schüsse abgefeuert wurden. Quelle: AFP | STEPHEN MATUREN

In der US-Großstadt Minneapolis haben Bundesbeamte erneut einen Menschen erschossen, wie US-Medien am Samstag übereinstimmend berichteten. Das Heimatschutzministerium erklärte, der Mann sei bewaffnet gewesen. Der Gouverneur von Minneapolis, Tim Walz, hatte auf der Plattform X geschrieben, es habe erneut eine "schreckliche Schießerei durch Bundesagenten" gegeben.

Tödliche Schüsse in Minneapolis: Gouverneur Walz fordert Ende von ICE-Einsatz

Walz forderte ein sofortiges Ende des von US-Präsident Donald Trump forcierten Einsatzes der Behörde ICE. "Das ist widerlich. Der Präsident muss diese Operation beenden", schrieb Walz. "Ziehen Sie die Tausenden von gewalttätigen, untrainierten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt."

X-Posting von Tim Walz Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Vor rund zwei Wochen war in Minneapolis bereits eine Frau von einem Beamten des ICE in ihrem Auto erschossen worden. Die US-Regierung hatte die Schüsse gerechtfertigt und erklärt, die Frau habe den Beamten angefahren. Ein Video von dem Vorfall, das ins Internet gestellt worden war, weckte Zweifel an dieser Darstellung.

Der Republikaner Trump hat Tausende Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde in von Demokraten geführte Städte in den gesamten USA entsandt. Dies hat zu Protesten und Zwischenfällen geführt. Wiederholt hatte es Vorwürfe gegeben, Trump wolle damit Aufruhr in demokratisch geführten Bundesstaaten schüren, den es ansonsten gar nicht gegeben hätte.