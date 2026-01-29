ICE-Einsatz in Minneapolis:US-Bundesbeamte nach tödlichen Schüssen suspendiert
Nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-Jährigen in Minneapolis beurlaubt die US-Grenzschutzbehörde zwei Mitarbeiter. Präsident Trump kritisiert den Bürgermeister der Stadt.
Die tödlichen Schüsse auf den Krankenpfleger Alex Pretti in Minneapolis haben erste Konsequenzen: Zwei Einsatzkräfte wurden vorläufig vom Dienst suspendiert, wie ein Sprecher der US-Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) am Mittwoch bestätigte.
Dabei handelt es sich demnach um ein Standardverfahren in solchen Fällen.
Heimatschutzministerium spricht von CBP-Mitarbeiter
Verantwortliche des Heimatschutzministeriums hatten die Bundesbediensteten zunächst als "Opfer" dargestellt.
Ein von US-Medien veröffentlichter Bericht des Heimatschutzministeriums an den Kongress legt nahe, dass es sich bei dem einen Schützen um einen CBP-Mitarbeiter handelt und bei dem zweiten um einen Bediensteten der untergeordneten Einheit Border Patrol. Ihre Namen sind nicht bekannt.
Zweifel an Darstellung des US-Heimatschutzministeriums
Der 37-jährige US-Amerikaner Pretti war am Samstag am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Das US-Heimatschutzministerium sprach zunächst von "Abwehrschüssen" der Einsatzkräfte.
Videoaufnahmen zeigen den bereits überwältigten Pretti jedoch am Boden und lassen erhebliche Zweifel an dieser Darstellung aufkommen. Pretti trug den Videoaufnahmen zufolge ein Handy und hatte zwar offenbar eine Pistole bei sich, die er jedoch nicht in der Hand hatte und die die Bundesbediensteten ihm bereits abgenommen hatten, als sie das Feuer eröffneten.
Das Vorgehen der Einsatzkräfte in Minneapolis, die dort bereits am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen hatten, löste landesweit Empörung und vereinzelt auch Proteste aus.
Trump verschärft den Ton wieder
US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Vorfall angekündigt, in Minneapolis "ein bisschen deeskalieren" zu wollen. Wenige Stunden später verschärfte er den Ton allerdings wieder.
Trump warf dem Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, in seinem Onlinedienst Truth Social Gesetzesbruch und ein "Spiel mit dem Feuer" vor.
Frey weist Anschuldigungen zurück
Der Demokraten-Politiker Frey hatte verkündet, dass die Stadt die Einwanderungsgesetze der US-Regierung nicht umsetzen werde. Frey wies die Anschuldigungen Trumps zurück, er trage zur Eskalation bei.
Minneapolis wird seit Wochen vom gewalttätigen Vorgehen der Einsatzkräfte des Bundes erschüttert. Die meisten von ihnen gehören der Einwanderungsbehörde ICE an, die im Auftrag der Trump-Regierung Migranten ohne Papiere aufspüren soll.
Unterstützt wird ICE von der Grenzschutzbehörde CBP.
Mehr zum Fall Pretti
Machtwechsel in Minnesota:Trump-Vertrauter übernimmt ICE-Kommando in Minneapolismit Video2:36
Tödliche Schüsse in Minneapolis:Fall Pretti: Bericht stellt Darstellung der Regierung infragemit Video2:36
- Faktencheck
Wieder tödliche Schüsse in Minneapolis:Was auf den Videos zu sehen ist - und was offen bleibtvon Jan Schneidermit Video1:28
ZDF-Korrespondent zu Trumps Einlenken:ICE-Einsätze in Minneapolis: "Selbst Trump ging es zu weit"mit Video13:55