  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Minneapolis: US-Bundesbeamte nach tödlichen Schüssen suspendiert

ICE-Einsatz in Minneapolis:US-Bundesbeamte nach tödlichen Schüssen suspendiert

|

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-Jährigen in Minneapolis beurlaubt die US-Grenzschutzbehörde zwei Mitarbeiter. Präsident Trump kritisiert den Bürgermeister der Stadt.

A man stops to look at the memorial for Alex Pretti on the fence line outside the VA Medical Center on January 28, 2026 in Minneapolis, Minnesota

Bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis wurde der Krankenpfleger Pretti erschossen. Auch wenn US-Präsident Trump nun von Deeskalation spricht, bleibt die Stimmung extrem angespannt.

28.01.2026 | 2:36 min

Die tödlichen Schüsse auf den Krankenpfleger Alex Pretti in Minneapolis haben erste Konsequenzen: Zwei Einsatzkräfte wurden vorläufig vom Dienst suspendiert, wie ein Sprecher der US-Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) am Mittwoch bestätigte.

Dabei handelt es sich demnach um ein Standardverfahren in solchen Fällen.

Heimatschutzministerium spricht von CBP-Mitarbeiter

Verantwortliche des Heimatschutzministeriums hatten die Bundesbediensteten zunächst als "Opfer" dargestellt.

Ein von US-Medien veröffentlichter Bericht des Heimatschutzministeriums an den Kongress legt nahe, dass es sich bei dem einen Schützen um einen CBP-Mitarbeiter handelt und bei dem zweiten um einen Bediensteten der untergeordneten Einheit Border Patrol. Ihre Namen sind nicht bekannt.

A man stops to look at the memorial for Alex Pretti on the fence line outside the VA Medical Center on January 28, 2026 in Minneapolis, Minnesota

Bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis wurde der Krankenpfleger Pretti erschossen. Auch wenn US-Präsident Trump nun von Deeskalation spricht, bleibt die Stimmung extrem angespannt.

28.01.2026 | 2:36 min

Zweifel an Darstellung des US-Heimatschutzministeriums

Der 37-jährige US-Amerikaner Pretti war am Samstag am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Das US-Heimatschutzministerium sprach zunächst von "Abwehrschüssen" der Einsatzkräfte.

Videoaufnahmen zeigen den bereits überwältigten Pretti jedoch am Boden und lassen erhebliche Zweifel an dieser Darstellung aufkommen. Pretti trug den Videoaufnahmen zufolge ein Handy und hatte zwar offenbar eine Pistole bei sich, die er jedoch nicht in der Hand hatte und die die Bundesbediensteten ihm bereits abgenommen hatten, als sie das Feuer eröffneten.

Das Vorgehen der Einsatzkräfte in Minneapolis, die dort bereits am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen hatten, löste landesweit Empörung und vereinzelt auch Proteste aus.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen

ICE sei weiterhin im ganzen Land aktiv, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. ICE habe etwa 12.000 Agenten und es gebe Hinweise, dass ICE-Agenten nach Milwaukee in Wisconsin weiterziehen.

27.01.2026 | 13:55 min

Trump verschärft den Ton wieder

US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Vorfall angekündigt, in Minneapolis "ein bisschen deeskalieren" zu wollen. Wenige Stunden später verschärfte er den Ton allerdings wieder.

Trump warf dem Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, in seinem Onlinedienst Truth Social Gesetzesbruch und ein "Spiel mit dem Feuer" vor.

Frey weist Anschuldigungen zurück

Der Demokraten-Politiker Frey hatte verkündet, dass die Stadt die Einwanderungsgesetze der US-Regierung nicht umsetzen werde. Frey wies die Anschuldigungen Trumps zurück, er trage zur Eskalation bei.

Die Aufgabe unserer Polizei ist es, die Menschen zu schützen, nicht Bundes-Einwanderungsgesetze durchzusetzen.

Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis

Minneapolis wird seit Wochen vom gewalttätigen Vorgehen der Einsatzkräfte des Bundes erschüttert. Die meisten von ihnen gehören der Einwanderungsbehörde ICE an, die im Auftrag der Trump-Regierung Migranten ohne Papiere aufspüren soll.

Unterstützt wird ICE von der Grenzschutzbehörde CBP.

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete das im ZDF heute journal am 28.01.2026 ab 21:45 Uhr.
Themen
USADonald Trump

Mehr zum Fall Pretti

  1. Greg Bovino

    Machtwechsel in Minnesota:Trump-Vertrauter übernimmt ICE-Kommando in Minneapolis

    mit Video2:36
  2. Gezeichnetes Bild von Alex Pretti in Minneapolis

    Tödliche Schüsse in Minneapolis:Fall Pretti: Bericht stellt Darstellung der Regierung infrage

    mit Video2:36
  3. Dieser Screenshot aus einem Video zeigt Alex Pretti (links) und einen Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde, bevor er am 24.01.2026 in Minneapolis, Minnesota, erschossen wurde.
    Faktencheck

    Wieder tödliche Schüsse in Minneapolis:Was auf den Videos zu sehen ist - und was offen bleibt

    von Jan Schneider
    mit Video1:28
  4. Minneapolis, Minnesota, USA: ICE, Border Patrol, Archivbild

    ZDF-Korrespondent zu Trumps Einlenken:ICE-Einsätze in Minneapolis: "Selbst Trump ging es zu weit"

    mit Video13:55