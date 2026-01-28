Fall Pretti: Zwei Bundesbeamte gaben laut Bericht Schüsse ab

Die Schüsse auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis sollen von zwei Bundesbeamten abgegeben worden sein. Dies sagte ein Vertreter der Grenzschutzbehörde.

In den USA kommt nach der Erschießung von Alex Pretti durch einen US-Beamten zunehmend Kritik am Umgang der Trump-Regierung mit der Situation auf. Auch die Republikaner üben nun verstärkt Kritik. 26.01.2026 | 1:41 min

Laut einem ersten Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis haben bei dem Einsatz zwei Bundesbeamte auf ihn gefeuert. Dies bestätigte ein Vertreter der Grenzschutzbehörde CBP, die dem Heimatschutzministerium unterstellt ist, dem Kongress am Dienstag (Ortszeit). In der Mitteilung, die der Nachrichtenagentur AP vorlag, hieß es, ein Grenzschutzbeamter (Border Patrol) habe seine Glock-Pistole abgefeuert, und ein weiterer Beamter der Grenzschutzbehörde CBP habe ebenfalls geschossen.

Landesweite Empörung und Proteste

Der auf Videos festgehaltene Vorfall am Samstagmorgen (Ortszeit) löste nicht nur in der Stadt im nördlichen US-Bundesstaat Minnesota, sondern im ganzen Land Empörung und Proteste aus. Einen wichtigen Moment lässt der Bericht laut den daraus zitierenden Medien jedoch im Unklaren. Demnach ist darin keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe - obwohl die US-Regierung anfangs genau diesen Eindruck erweckt hatte.

Das Heimatschutzministerium hatte nach den Schüssen Fotos einer Waffe veröffentlicht, die Pretti getragen haben soll - und den Fall so geschildert, dass er sich den Beamten mit einer Waffe genähert und eine akute Bedrohung dargestellt habe. Beim Versuch, ihn zu entwaffnen, habe er Widerstand geleistet. Ein Beamter habe aus Angst um sein Leben Verteidigungsschüsse abgegeben, behauptete das Ministerium - obwohl Pretti zu diesem Zeitpunkt den Videoaufnahmen nach zu urteilen bereits entwaffnet war.

ICE sei weiterhin im ganzen Land aktiv, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. ICE habe etwa 12.000 Agenten und es gebe Hinweise, dass ICE-Agenten nach Milwaukee in Wisconsin weiterziehen. 27.01.2026 | 13:55 min

Aussagen von Noem stehen im Kontrast zu Videoszenen

Pretti scheine fest entschlossen gewesen zu sein, maximalen Schaden anzurichten und Beamte zu töten, hatte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem kurz nach dem Vorfall gesagt. Sie sprach vor Journalisten auch davon, dass Pretti mit einer Waffe herumgefuchtelt habe. Auf Videos von der Szene ist jedoch nichts dergleichen zu sehen. Die US-Regierung hatte sich dennoch schnell darauf festgelegt, dass die Schüsse aus Notwehr abgegeben worden seien.

Laut "New York Times" wurden für den Bericht Aufnahmen von Körperkameras ausgewertet.

Ein Beamter des Zoll- und Grenzschutzes schrieb in der Mitteilung, die Beamten hätten versucht, Pretti festzunehmen, und er habe sich gewehrt, was zu einem Gerangel geführt habe. Währenddessen habe ein Grenzschutzagent mehrmals gerufen: "Er hat eine Waffe!", sagte der Beamte.

Nach den erneuten tödlichen Schüssen durch die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE sollen erste Bundesbeamte Minneapolis verlassen. In der Stadt hatte es heftige Proteste gegeben. 27.01.2026 | 0:23 min

Aufklärung des Falles in der Kritik

Neben den tödlichen Schüssen auf den 37-Jährigen steht auch die Aufklärung des Falles in der Kritik. Der Bundesstaat beklagte, dass Bundesbehörden den Zugang zu den Ermittlern verweigert hätten und der Vorfall eigentlich von Stellen in Minnesota aufgeklärt werden müsste.

Da die US-Regierung unter Präsident Donald Trump immer wieder Falschbehauptungen verbreitet oder die Wahrheit zumindest selektiv wiedergibt, schenken Kritiker ihren Darstellungen inzwischen kaum noch Glauben.

Quelle: dpa, AP