Ex-CNN-Moderator Lemon nach Bericht über ICE-Protest festgenommen

In den USA wurde der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon festgenommen. Er hatte zuvor über eine Protestaktion gegen die Einwanderungsbehörde ICE in einer Kirche berichtet.

Der frühere CNN-Moderator Don Lemon ist nach einem Bericht über eine Protestaktion gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen worden. Lemons Anwalt Abbe Lowell warf der Regierung unter Präsident Donald Trump einen "beispiellosen Angriff" auf die Pressefreiheit vor.

US-Justizministerin Pam Bondi erklärte dagegen, Lemon sowie drei zuvor festgenommene Aktivisten hätten einen "koordinierten Angriff" auf eine Kirche im Bundesstaat Minnesota verübt.

Aktivisten demonstrierten in Kirche - CNN-Moderator berichtet

Die Aktivisten hatten Mitte Januar einen Gottesdienst in einer Kirche in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, gestört, weil sie dort den stellvertretenden Leiter des örtlichen ICE-Büros vermuteten. Videos zeigen, wie Demonstranten in der Kirche "ICE raus!" rufen.

Bondi hatte nach dem Vorfall erklärt: "Wir tolerieren keine Angriffe auf Gotteshäuser." Evangelikale Podcaster und Unterstützer von Präsident Trump forderten überdies die Festnahme Lemons, weil er über die Protestaktion berichtet hatte.

Lemon fragte den Pastor der betroffenen Kirche in einem Interview, ob der Protest nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei, die im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung festgeschrieben ist. Der Geistliche verurteilte die Aktion in seinem Gotteshaus dagegen als "schändlich".

Lemon sorgte für Kritik bei Konservativen

CNN hatte sich im April 2023 von dem Morgenmagazin-Moderator Lemon getrennt, nachdem dieser mit Äußerungen über die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley scharfe Kritik im konservativen Lager hervorgerufen hatte.

Trump steht ebenfalls auf Kriegsfuß mit Lemon. Er hatte den Moderator während seiner ersten Amtszeit 2018 einmal als "dümmsten Mann im Fernsehen" geschmäht. Anlass war ein Interview von Lemon mit Basketball-Superstar LeBron James, der Trump vorwarf, Rassismus in den USA zu befördern. LeBron James wie Lemon sind Afro-Amerikaner.

