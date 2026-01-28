US-Abgeordnete in Minneapolis mit Flüssigkeit bespritzt

Bei einer Veranstaltung in Minneapolis wurde eine Kongressabgeordnete mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Kurz vorher hatte sie die Einwanderungsbehörde ICE kritisiert.

Bei einer Bürgerversammlung hat ein Mann die US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht. Zuvor hatte sie die Abschaffung von ICE gefordert. 28.01.2026 | 0:35 min

Ein Mann hat der US-Kongressabgeordneten Ilhan Omar in Minneapolis mit einer Spritze eine unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht. Daraufhin wurde der Mann bei der Town-Hall-Veranstaltung am Dienstag (Ortszeit) zu Boden gebracht. Das Publikum jubelte, während er fixiert und seine Arme auf den Rücken gebunden wurden.

Kurz zuvor hatte Omar die Abschaffung der US-Einwanderungsbehörde ICE und den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem gefordert.

Nachdem Mitarbeiter der Grenzschutz-Behörde am Samstag den 37-jährigen Alex Pretti erschossen haben, wächst die Wut in den USA. 26.01.2026 | 1:42 min

Angriff mit essigartiger Flüssigkeit

Nach dem Spritz-Angriff habe ein starker, essigartiger Geruch in der Luft gelegen, berichtete ein Journalist der AP, der vor Ort war. Fotos der Spritze, die zu Boden gefallen war, zeigten eine offenbar hellbraune Flüssigkeit im Inneren. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Angaben dazu, um welche Substanz es sich handelte.

Das Stadtratsmitglied von Minneapolis, LaTrisha Vetaw, sagte, ein Teil der Substanz sei auch mit ihr und einem Mitglied des Senats des Bundesstaates Minnesota, Bobby Joe Champion, in Kontakt gekommen. Sie bezeichnete den Vorfall als zutiefst verstörend.

Als mutmaßlichen Täter identifizierte die Polizei den 55-jährigen Anthony K.. Der Mann sei wegen Körperverletzung festgenommen und in das Bezirksgefängnis gebracht worden. Zudem hätten forensische Ermittler den Tatort untersucht, erklärte Polizeisprecher Trevor Folke.

Tödliche ICE-Einsätze in Minneapolis, der politische Druck auf Donald Trump wächst. Eskaliert die Gewalt in den USA oder lenkt das Weiße Haus ein? 27.01.2026 | 46:30 min

US-Kongressabgeordnete führt Veranstaltung fort

Omar setzte die Town-Hall-Veranstaltung nach Angaben der Polizei noch etwa 25 Minuten fort, nachdem der Mann von ihrem Sicherheitsteam aus dem Raum geführt worden war.

Beim Verlassen des Veranstaltungsortes sagte Omar, sie sei etwas aufgewühlt gewesen, aber nicht verletzt worden. Sie sollte noch von einem medizinischen Team untersucht werden. Später schrieb sie auf der Plattform X: "Mir geht es gut." Sie habe überlebt und "dieser kleine Provokateur" werde sie nicht davon abhalten, ihre Arbeit zu tun.

Ich lasse mich nicht von Mobbern einschüchtern. „ US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar

Politikerin häufig im Visier von Donald Trump

Das Weiße Haus reagierte am Dienstagabend zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Omar hat Wurzeln in Somalia und wurde in der Vergangenheit mehrfach zur Zielscheibe des US-Präsidenten Donald Trump. Wiederholt hat er somalische Migranten in den USA, ihr Heimatland sowie Omar selbst beleidigt und dabei sein Augenmerk auf Minneapolis gerichtet, wo eine große somalischstämmige Gemeinde zu Hause ist. Während einer Kabinettssitzung im Dezember bezeichnete er Omar als "Müll".

Im Dezember nannte Donald Trump die Abgeordnete Ilhan Omar und andere Menschen aus Somalia als "Müll". 03.12.2025 | 1:12 min

Nur wenige Stunden vor dem Angriff auf Omar teilte der Präsident bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge in Iowa erneut gegen die Kongressabgeordnete aus. Er sagte, seine Regierung werde nur Einwanderer ins Land lassen, die "zeigen können, dass sie unser Land lieben".

Sie müssen stolz sein, nicht so wie Ilhan Omar. „ Donald Trump über Einwanderer in den USA

Als er ihren Namen nannte, gab es laute Buhrufe.

Die Kritik gegen Trumps Einwanderungspolitik wächst. In Minneapolis wird seit Wochen protestiert. 26.01.2026 | 3:04 min

Unterstützung aus beiden Parteien

Der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zeigte sich dankbar, dass Omar unverletzt geblieben sei, und schrieb auf X: "Unser Bundesstaat ist im vergangenen Jahr durch politische Gewalt erschüttert worden."

Die grausame, aufhetzende und entmenschlichende Rhetorik unserer nationalen Führungspersönlichkeiten muss sofort aufhören. „ Tim Walz, Gouverneur von Minnesota

Die Proteste gegen die US-Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis gehen weiter. Verantwortlich für das harte Vorgehen ist Gregory Bovino, der sich selbst schwer bewaffnet zeigt. 27.01.2026 | 2:23 min

Auch die republikanische Abgeordnete Nancy Mace aus South Carolina verurteilte den Angriff. "Es erschüttert mich zutiefst zu erfahren, dass die Abgeordnete Ilhan Omar heute bei einer Town Hall angegriffen wurde", schrieb Mace auf X.

Unabhängig davon, wie entschieden ich ihrer Rhetorik widerspreche – und das tue ich –, sollte kein gewählter Amtsträger körperlichen Angriffen ausgesetzt sein. Das sind wir nicht. „ Nancy Mace, Abgeordnete aus South Carolina

Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sagte:

Inakzeptabel. Gewalt und Einschüchterung haben in Minneapolis keinen Platz. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, ohne Menschen in Gefahr zu bringen. „ Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis

ICE sei trotz des Rückzugs aus Minnesota weiterhin im ganzen Land aktiv, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 27.01.2026 | 13:55 min

USA: Zunehmende Bedrohungen für Abgeordnete

Bedrohungen gegen Mitglieder des US-Kongresses haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Zahl der Fälle erreichte 2021 und in der Zeit nach dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar jenes Jahres ihren Höhepunkt, ging anschließend leicht zurück und stieg dann erneut an, wie aus den jüngsten Daten der US-Kapitolpolizei hervorgeht.

Quelle: AP