Angriff während Veranstaltung:US-Abgeordnete in Minneapolis mit Flüssigkeit bespritzt
Bei einer Veranstaltung in Minneapolis wurde eine Kongressabgeordnete mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Kurz vorher hatte sie die Einwanderungsbehörde ICE kritisiert.
Ein Mann hat der US-Kongressabgeordneten Ilhan Omar in Minneapolis mit einer Spritze eine unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht. Daraufhin wurde der Mann bei der Town-Hall-Veranstaltung am Dienstag (Ortszeit) zu Boden gebracht. Das Publikum jubelte, während er fixiert und seine Arme auf den Rücken gebunden wurden.
Kurz zuvor hatte Omar die Abschaffung der US-Einwanderungsbehörde ICE und den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem gefordert.
Angriff mit essigartiger Flüssigkeit
Nach dem Spritz-Angriff habe ein starker, essigartiger Geruch in der Luft gelegen, berichtete ein Journalist der AP, der vor Ort war. Fotos der Spritze, die zu Boden gefallen war, zeigten eine offenbar hellbraune Flüssigkeit im Inneren. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Angaben dazu, um welche Substanz es sich handelte.
Das Stadtratsmitglied von Minneapolis, LaTrisha Vetaw, sagte, ein Teil der Substanz sei auch mit ihr und einem Mitglied des Senats des Bundesstaates Minnesota, Bobby Joe Champion, in Kontakt gekommen. Sie bezeichnete den Vorfall als zutiefst verstörend.
Als mutmaßlichen Täter identifizierte die Polizei den 55-jährigen Anthony K.. Der Mann sei wegen Körperverletzung festgenommen und in das Bezirksgefängnis gebracht worden. Zudem hätten forensische Ermittler den Tatort untersucht, erklärte Polizeisprecher Trevor Folke.
US-Kongressabgeordnete führt Veranstaltung fort
Omar setzte die Town-Hall-Veranstaltung nach Angaben der Polizei noch etwa 25 Minuten fort, nachdem der Mann von ihrem Sicherheitsteam aus dem Raum geführt worden war.
Beim Verlassen des Veranstaltungsortes sagte Omar, sie sei etwas aufgewühlt gewesen, aber nicht verletzt worden. Sie sollte noch von einem medizinischen Team untersucht werden. Später schrieb sie auf der Plattform X: "Mir geht es gut." Sie habe überlebt und "dieser kleine Provokateur" werde sie nicht davon abhalten, ihre Arbeit zu tun.
Politikerin häufig im Visier von Donald Trump
Das Weiße Haus reagierte am Dienstagabend zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.
Omar hat Wurzeln in Somalia und wurde in der Vergangenheit mehrfach zur Zielscheibe des US-Präsidenten Donald Trump. Wiederholt hat er somalische Migranten in den USA, ihr Heimatland sowie Omar selbst beleidigt und dabei sein Augenmerk auf Minneapolis gerichtet, wo eine große somalischstämmige Gemeinde zu Hause ist. Während einer Kabinettssitzung im Dezember bezeichnete er Omar als "Müll".
Nur wenige Stunden vor dem Angriff auf Omar teilte der Präsident bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge in Iowa erneut gegen die Kongressabgeordnete aus. Er sagte, seine Regierung werde nur Einwanderer ins Land lassen, die "zeigen können, dass sie unser Land lieben".
Als er ihren Namen nannte, gab es laute Buhrufe.
Unterstützung aus beiden Parteien
Der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zeigte sich dankbar, dass Omar unverletzt geblieben sei, und schrieb auf X: "Unser Bundesstaat ist im vergangenen Jahr durch politische Gewalt erschüttert worden."
Auch die republikanische Abgeordnete Nancy Mace aus South Carolina verurteilte den Angriff. "Es erschüttert mich zutiefst zu erfahren, dass die Abgeordnete Ilhan Omar heute bei einer Town Hall angegriffen wurde", schrieb Mace auf X.
Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sagte:
USA: Zunehmende Bedrohungen für Abgeordnete
Bedrohungen gegen Mitglieder des US-Kongresses haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Zahl der Fälle erreichte 2021 und in der Zeit nach dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar jenes Jahres ihren Höhepunkt, ging anschließend leicht zurück und stieg dann erneut an, wie aus den jüngsten Daten der US-Kapitolpolizei hervorgeht.
- Nach Trump-Begnadigung: Viele Verurteilte von Kapitol-Attacke freigelassen
