Biathlon: So geht Preuß in ihre letzten Olympischen Spiele

Die Olympischen Spiele werden das finale Highlight in der Karriere von Biathlon-Star Franziska Preuß sein. Findet sie rechtzeitig den Flow für die Jagd nach der Einzel-Medaille?

Franziska Preuß hat reinen Tisch gemacht vor diesen Olympischen Winterspielen in Italien. "Nach der Saison wird definitiv Schluss sein bei mir", verkündete der deutsche Biathlon-Star beim letzten Pressetermin vor der Abreise ins Trainingscamp nach Obertilliach. Sie könne gut leben mit dieser Entscheidung, die sich in den letzten Wochen herauskristallisiert habe.

Nur noch vier Biathlon-Rennen bis zur letzten Medaillen-Chance

Die Klarheit bringt allerdings nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch jede Menge Druck für die Gesamtweltcup-Siegerin und Weltmeisterin der vergangenen Saison. Nun ist sicher, dass Franziska Preuß definitiv höchstens noch die vier Chancen bei den anstehenden Rennen in Antholz hat, um sich ihren letzten sportlichen Traum von einer olympischen Einzelmedaille zu erfüllen.

Dass dieses Ziel nach der holprigen Saison mit bislang nur einem Podestplatz im Weltcup kein Selbstläufer wird, weiß die 31 Jahre alte Biathletin. Zumal die Konkurrenz mit den Französinnen um Lou Jeanmonnot oder den Italienerinnen um Lisa Vittozzi so stark wie selten zuvor performt.

Diese Gelassenheit ist nicht ganz so da, wie ich es gerne hätte. „ Franziska Preuß

"Der Sommer war nicht so reibungsfrei, erst mit Schulterproblemen, dann mit der Handoperation", sagt Preuß. Die gesundheitlichen Probleme haben Energie gezogen und als sie gerade wieder so richtig Spaß an der großen Herausforderung gefunden hatte, warf sie eine Corona/Grippe-Infektion im Dezember erneut zurück. "Seitdem tue ich mir nicht mehr so leicht, in diesen Flow zu kommen", gibt Preuß zu.

Olympische Winterspiele mit bitteren Rückschlägen

Auch ihre Olympia-Geschichte ist reich an Rückschlägen: 2014 bei ihrer Premiere in Sotschi wurde sie im 15-km-Einzelrennen nach fünf Schießfehlern unter Tränen aus dem Rennen genommen. In der Staffel geriet ihr nach dem Verlust des Skistocks Schnee in die Visiereinrichtung des Gewehrs. Preuß verlor viel Zeit, die deutsche Medaillenchance war dahin. Genau wie vier Jahre später bei den Winterspielen in Pyeongchang, als sie als Startläuferin eine Strafrunde laufen musste.

Andere wären an solchen Ereignissen zerbrochen, doch die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen und Erkrankungen gebeutelte Franziska Preuß kam stärker zurück. 2022 in Peking holte sie mit Bronze ausgerechnet in der Staffel ihre erste olympische Medaille. Nun will sie bei ihrem vierten Olympia-Start ihre offene Rechnung mit den Winterspielen begleichen.

"Ich mag das gar nicht an Medaillen-Platzierungen festmachen, ob ich da meinen Frieden schließe oder nicht. Ich möchte einfach mit meiner eigenen Leistung zufrieden sein und dass man sich nichts vorwerfen kann. Wenn ich das hinkriege, dann wäre das in Ordnung für mich", sagt Preuß im ZDF-Interview.

Zukunft nach der Biathlon-Karriere beim DSV und privat

Ob sie dann direkt nach den Rennen in Antholz oder erst nach Ende der Weltcup-Saison ihre Karriere beendet, hängt wohl vor allem mit den Ergebnissen bei den Winterspielen und ihrer Stimmung danach zusammen. Gedanken über die Zeit nach dem letzten Schuss verdrängt Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025 noch: "Für mich liegt jetzt klar der Fokus auf den Spielen, dass ich da meine Leistung nochmal abrufen kann. Ich werde jeden Tag das Allerbeste geben, was man als Sportler geben kann, das hat jetzt oberste Priorität."

Danach könnte Familienzuwachs ein Thema für die seit Jahren mit Ex-Biathlet Simon Schempp liierte Frau werden. Beruflich stehen Franziska Preuß beim Deutschen Skiverband (DSV) alle Türen offen. Über die Zukunft des deutschen Frauen-Biathlons macht sich die Teamleaderin jedenfalls keine Gedanken. "Ich bin ja nicht die erste, die aufhört. Denise Hermann hat aufgehört, Laura Dahlmeier hat aufgehört, Magdalena Neuner hat aufgehört. Es ist immer wieder gut weitergegangen und deswegen wird es auch weiterhin gut weitergehen. Es gibt junge Mädels, die haben wahnsinnig viel Potenzial, da braucht man sich keine Sorgen zu machen."