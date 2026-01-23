Biathlon: Preuß erstmals in dieser Saison auf dem Podest

Große Erleichterung bei Biathletin Franziska Preuß. Beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen kommt die 31-Jährige in Nove Mesto auf Rang drei.

Franziska Preuß erstmals in dieser Saison auf dem Podest

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto zum ersten Mal in dieser Saison das Podest erreicht. Im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer belegte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach zwei Schießfehlern Platz drei.

Mich freut es wirklich sehr, dass es heute geklappt hat, dass die Hürde im Kopf weg ist. „ Franziska Preuß

Braisaz-Bouchet und Jeanmonnot auf Rängen eins und zwei

Zur Siegerin Justine Braisaz-Bouchet (1 Schießfehler) fehlten der Bayerin 1:02,2 Minuten, Zweite wurde mit der Gesamtweltcupführenden Lou Jeanmonnot (1/+1,4 Sekunden) ebenfalls eine Französin.

Für Preuß war es das erste Podium in einem Einzelrennen seit dem 23. März des vergangenen Jahres, als sie sich durch ihren Sieg im Massenstart am Holmenkollen die große Kristallkugel gesichert hatte.

Viele Stars in Nove Mesto nicht am Start

Zuletzt hatte die 31-Jährige stets den Sprung auf das Treppchen knapp verpasst, nun gelang wenige Wochen vor den olympischen Rennen in Antholz der Befreiungsschlag - auch wenn mehrere namhafte Konkurrentinnen in Tschechien mit Blick auf die Winterspiele eine Pause einlegten und nicht dabei waren.

Hinter Preuß erlebte das restliche DSV-Aufgebot, in dem Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Selina Grotian fehlten, ein durchwachsenes Flutlichtrennen. Marlene Fichtner zeigte einen starken Auftritt und qualifizierte sich mit Platz 16 (2/+2:26,0) auch für den abschließenden Massenstart.

Anna Weidel, neben Preuß die einzige weitere deutsche Olympiafahrerin in Nove Mesto, Sophia Schneider, Hanna Kebinger und Julia Kink lagen mit vielen Schießfehlern deutlich zurück.

Letzter Härtetest vor Olympia

Am Samstag stehen in Nove Mesto noch die Single-Mixed- sowie die Mixed-Staffel an. Die letzten Rennen vor den Olympischen Spielen sind am Sonntag die jeweiligen Massenstarts der Biathleten und Biathletinnen (alle Rennen in der ARD).

