Lou Jeanmonnot - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lou Jeanmonnot
|
Lou Jeanmonnot ist eine französische Biathletin und eine der zur Zeit stärksten Starterinnen im Biathlon-Weltcup. Jeanmonnot gewann mehrere Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und belegte im Gesamt-Weltcup zweimal den zweiten Platz. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Lou Jeanmonnot in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Lou Jeanmonnot
City Biathlon Dresden:DSV-Athleten verpassen Podestvon Sebastian Ungermannsmit Video
Drama auf der Zielgeraden:Preuß holt Gesamtweltcup vor Jeanmonnotmit Video
Duell um den Gesamtweltcup-Sieg:Kann Franziska Preuß ihren Traum erfüllen?von Lars Beckermit Video
Biografie
Lou Jeanmonnot, geboren am 28. Oktober 1998, ist eine der erfolgreichsten französischen Biathletinnen. Sie startet seit 2020 im Biathlon-Weltcup 2012. Jeanmonnot gilt als eine der schnellsten Läuferinnen im Feld und ist eine der führenden Biathletinnen der neuen Generation.