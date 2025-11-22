  3. Merkliste
Lou Jeanmonnot - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lou Jeanmonnot

Lou Jeanmonnot ist eine französische Biathletin und eine der zur Zeit stärksten Starterinnen im Biathlon-Weltcup. Jeanmonnot gewann mehrere Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und belegte im Gesamt-Weltcup zweimal den zweiten Platz. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Lou Jeanmonnot in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Lou Jeanmonnot

Biografie

Lou Jeanmonnot, geboren am 28. Oktober 1998, ist eine der erfolgreichsten französischen Biathletinnen. Sie startet seit 2020 im Biathlon-Weltcup 2012. Jeanmonnot gilt als eine der schnellsten Läuferinnen im Feld und ist eine der führenden Biathletinnen der neuen Generation.​
