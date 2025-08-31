City Biathlon Dresden: DSV-Athleten verpassen Podest

Erste Standortbestimmung beim City Biathlon in Dresden: Beim Massenstart der Frauen und Männer überzeugten Vanessa Voigt und Justus Strelow mit vierten Plätzen.

Kam am Ende als Vierte ins Ziel: Vanessa Voigt (hinten)

Dank spannender Rennen und großartiger Stimmung in Dresden hat das City-Biathlon-Event im Osten Deutschlands Lust auf die neue Saison gemacht. Die Frauen und Männer liefen je ein Massenstartrennen.

City-Biathlon in Dresden im ZDF: Der Massenstart der Frauen und Männer – spannende Rennen im Re-live erleben. Es kommentiert Volker Grube, Experte ist Sven Fischer. Dazu Dressurreiten-EM. 31.08.2025 | 101:23 min

Siege an Belgien und Frankreich

Die Athletinnen und Athleten des DSV blieben trotz zwischenzeitlich guten Platzierungen am Ende ohne Podestplatz. Bei den Frauen gewann Lotte Lie aus Belgien, bei den Männern Eric Perrot aus Frankreich.

Bevor es auf die Rennstrecken ging, gab es in der Arena noch eine Schweigeminute für die vor rund einem Monat verstorbene Laura Dahlmeier.

Voigt zwischenzeitlich in Führung

Die Frauen starteten danach als erste. Zehn Athletinnen gingen zeitgleich auf die 5x2,3-Kilometer-Strecke rund um das Heinz-Steyer-Stadion, in dem Anfang des Monats schon die Leichtathleten im Rahmen der Finals ihre deutschen Meisterinnen und Meister gesucht hatten.

Aus deutscher Sicht konnte vor allem Vanessa Voigt überzeugen. Die 27-Jährige hatte im letzten Winter viel Pech mit Krankheiten gehabt, zeigte sich in Dresden aber wieder in starker Form. Ohne Fehler bewältigte sie die vier Schießeinlagen (zweimal liegend, zweimal stehend) und ging sogar als Führende auf die Schlussrunde.

Dort verließen die Athletin vom WSV Rotterode aber die Kräfte, sie konnte ihre rund fünf Sekunden Vorsprung nicht ins Ziel retten, am Ende wurde sie Vierte. Es gewann in einem packenden Schlussspurt Lotte Lie aus Belgien, die Karoline Offigstad Knotten aus Norwegen und die Bulgarin Milena Todorova auf die Plätze verwies. Die zweite deutsche Starterin Julia Tannheimer wurde Siebte.

Beim City-Event im Biathlon in Dresden waren auch paralympische Athletinnen und Athleten am Start. Die Rennen in der Zusammenfassung. 31.08.2025 | 2:09 min

Männer mit einer Schießeinlage mehr

Die Männer mussten in ihrem Massenstartrennen, anders als im Weltcup, fünfmal an den Schießstand. Zwei Liegend- und drei Stehendanschläge standen auf dem Programm, dazu liefen sie sechs Runden, also eine mehr als die Frauen.

Lange konnte sich der DSV auch hier Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. Superschütze Justus Strelow lag nach dem vierten von fünf Schießen noch auf Rang drei, kam dann gemeinsam mit den Franzosen Perrot und Quentin Fillon Maillet zum entscheidenden Stehendanschlag. Dort versagten dann die Nerven. Dreimal verfehlte der 28-Jährige sein Ziel, wurde am Ende ebenfalls Vierter.

Kuriosität am Schluss

Im Schlussspurt um den Sieg kam es dann noch zu einem Kuriosum. Fillon Maillet hatte sich auf der letzten Runde eigentlich entscheidend abgesetzt, ließ sich auf der Zielgeraden aber zu früh feiern. So wurde er noch von seinem Landsmann Perrot überholt und musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Platz drei ging an Jakov Fak aus Slowenien.