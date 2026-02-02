Verkauf auf Rekordtief: Deutsche trinken weniger Bier

Brauereien und Bierlager verzeichnen 2025 den stärksten Verkaufsrückgang seit 1993: Der Bierverkauf fiel auf 7,8 Milliarden Liter und damit erstmals unter acht Milliarden Liter.

Die Brauereien in Deutschland haben im letzten Jahr 7,8 Milliarden Liter Bier verkauft. Das sind sechs Prozent weniger als noch 2024 und die geringste Menge seit Beginn der Datenerfassung 1993. 02.02.2026 | 0:35 min

Die deutschen Brauereien haben im vergangenen Jahr noch einmal deutlich weniger Bier verkauft als in den Jahren zuvor. Die Menge ging um den Rekordwert von 6,0 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Liter zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das war die kleinste Menge seit Einführung der Statistik im Jahr 1993.

Die Entwicklung ist seit Jahren zu beobachten. Vor zehn Jahren, im Jahr 2015, war der Absatz noch 1,8 Milliarden Liter höher. Selbst in den Corona-Jahren 2020 und 2021 verkauften die Betriebe noch deutlich mehr Bier.

Die Deutschen trinken weniger Bier, was für Brauereien ein Problem darstellt. Deutlich beliebter wird jedoch alkoholfreies Bier. Frank Bethmann berichtet von der Börse. 15.04.2025 | 1:27 min

Verkauf in Deutschland um 5,8 Prozent gesunken

82,5 Prozent des hergestellten Bieres wurde in Deutschland verkauft. Damit ist der Inlandsverkauf im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent gesunken. Die restlichen 17,6 Prozent wurden nicht versteuert, da sie entweder steuerfrei ins Ausland exportiert oder als Haustrunk an Brauerei-Beschäftigte abgegeben wurden. Auch dieser Bereich ist um 7,0 Prozent gesunken.

Die Bier-Nachfrage ist seit Corona stetig gefallen. Auch Exporte nehmen ab und es wird immer weniger Hopfen gebraucht. Das Kilo ist mittlerweile so günstig, dass Bauern ihre Felder roden. 23.04.2025 | 1:49 min

Bier wird unbeliebter

Der Bierverkauf in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Gründe sind ein gesünderer Lebensstil ohne Alkohol, geänderte Trinkgewohnheiten und allgemein die Alterung der Gesellschaft.

Der Deutsche Brauer-Bund (DBB) beklagt zudem aktuell das schlechte Konsumklima:

Die Brauereien bekommen ähnlich wie Handel und Gaststätten die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren. „ Holger Eichele, DBB-Hauptgeschäftsführer

Aber nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern Europas sei das Konsumklima einer der Hauptgründe für den starken Rückgang, so der Brauer-Bund. Auch die Situation der Gastronomie sei weiterhin "besorgniserregend", viele Betriebe hätten sich seit der Pandemie nicht erholt.

Verkaufsrückgang auch bei alkoholfreien Bieren und Biermischungen

In der Statistik sind alkoholfreie Biere nicht enthalten. Auch werden Importe aus Nicht-EU-Staaten nicht berücksichtigt. Der Brauer-Bund betonte, dies seien die am schnellsten wachsenden Sorten auf dem deutschen Biermarkt.

Bei den Biermischungen – Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen – verzeichneten die Brauereien und Bierlager im Jahr 2025 ebenfalls einen Verkaufsrückgang. Gegenüber 2024 wurden 5,2 Prozent weniger Biermischungen verkauft. Sie machten mit 402 Millionen Litern 5,2 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus, so das Statistische Bundesamt.