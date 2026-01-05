"Dry January":Alkoholpreise in Deutschland im Keller - Konsum auch

Wein, Bier und Spirituosen sind in Deutschland günstiger als (fast) überall sonst in Europa. Den Wirten macht auch der sinkende Alkoholkonsum zu schaffen.

Niedrige Preise für Alkohol bei noch geringerem Absatz: Das ist die Erkenntnis des Statistischen Bundesamtes zum Jahreswechsel. Für die Gesundheit jedes Einzelnen ist das eine gute Nachricht. Für die Wirtschaft aber könne das zum Fiasko werden, sagt Gastwirt Michael Franz aus Dormagen.

Der umsatzschwächste Monat im Jahr ist der Januar. Er folgt auf den umsatzstärksten, den Dezember. "Im Dezember können wir uns vor Anfragen zu Weihnachtsfeiern kaum retten, da klingelt die Kasse", sagt der Pächter eines Brauereihauses in der Dormagener Innenstadt.

Ganz anders beschreibt der Gastwirt den Folgemonat Januar - da breche der Umsatz ein:

Im Januar sitzt das Geld nicht mehr so locker und die Menschen sparen. Viele wollen auch was für die Gesundheit tun und schwören dem Alkoholkonsum ab, wenn auch nicht für lange Zeit. „ Michael Franz, Gastwirt

Darum ist Deutschland ein Billig-Alkohol-Land

Der Alkoholkonsum geht zurück - trotz fallender Preise. Die Preise für Wein, Spirituosen oder Bier liegen hierzulande 14 Prozent unter dem Durchschnittswert der Europäischen Union, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des "Dry January" ("trockener Januar") bekannt gibt. Einzig und allein in Italien ist der Alkohol noch günstiger als bei uns. Aber warum sind die Preise für Alkohol bei uns so niedrig?

Brauhausbetreiber Michael Franz aus Dormagen sieht den Grund hauptsächlich bei den geringen Steuern; ganz besonders der lange nicht erhöhten Biersteuer. Sie wurde das letzte Mal 1993 angehoben.

Auf Wein wird in Deutschland gar keine zusätzliche Steuer erhoben. Eine starke Konkurrenz sowie Billigangebote und Flatrate-Aktionen fördern die niedrigen Preise ebenfalls.

Die gesellschaftlichen Kosten bleiben indes hoch. Durch Krankheiten und damit einhergehende Produktivitätsverluste entstehen Kosten in Höhe von 57 Milliarden Euro pro Jahr.

Deutschland im EU-Vergleich

Am teuersten ist Alkohol in Finnland: Dort lag das Preisniveau für Alkohol 110 Prozent über dem EU-Mittelwert. Auch in einigen Nachbarstaaten Deutschlands war Alkohol vergleichsweise teuer - etwa in Dänemark (23 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt), Belgien (plus 13 Prozent) und in Polen (plus 9 Prozent). Der Grund für die vergleichsweise konstant hohen Preise im EU-Ausland sind die Steuern.

Der Vorteil liegt im Nachteil

Unsere Gastwirte machen nur noch wenig Umsatz mit dem Verkauf von Alkohol.

Die Kehrseite der Medaille aber dürfte gefallen. Denn die Zahl der Alkoholvergiftungen sinkt. Junge Menschen haben ganz offenbar keine Lust mehr auf Komasaufen, das lange ein Trend unter Jugendlichen war, wie eine Studie der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) zeigt.

Aber laut dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KBV), Andreas Gassen, gibt es noch zu viele Alkoholsuchtkranke. In der Rheinischen Post fordert er eine höhere Steuer auf Zucker, Tabak und Alkohol.