heute journal - der Podcast:Der Aufstand in Iran – Zwischen Hoffnung und Angst

Seit Wochen halten die Proteste in Iran an. Das Mullah-Regime geht brutal gegen die Demonstrierenden vor. Über 3400 Menschen sollen laut Menschenrechtsgruppen dabei ums Leben gekommen sein. Vielen Demonstrierenden geht es um den Sturz des Regimes. Wie angeschlagen ist das Regime wirklich? Was bräuchte es für einen erfolgreichen Umsturz und was würde das für den Iran bedeuten?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit dem deutsch-iranischen Politikwissenschaftler Dr. Ali Fathollah-Nejad und mit Phoebe Gaa, die als ZDF-Korrespondentin aktuell eine von ganz wenigen ausländischen Journalistinnen und Journalisten in Iran ist. Sie berichtet von der Stimmung in Teheran sowie von ihren Arbeitsbedingungen und Recherchemöglichkeiten.

Als Mullah-Regime wird das theokratische Herrschaftssystem in Iran bezeichnet. Die zentrale Macht liegt beim obersten religiösen Führer Ajatollah Ali Chamenei. Er entscheidet über zentrale Staatsfragen und kontrolliert sowohl den Nationalen Sicherheitsrat mit Präsident, Militär und Revolutionsgarden als auch das gewählte Parlament.

Chamenei ist 86 Jahre alt, seit 1989 im Amt und wurde nicht vom Volk gewählt. Vor der islamischen Revolution war der Iran eine Monarchie. Nach dem Sturz des Schahs 1979 übernahmen schiitische Geistliche die Macht.

Das Regime verfolgt das Ziel, sein Modell eines Gottesstaates auch außerhalb des Iran zu verbreiten. Im Inneren hält es sich durch Repression an der Macht: Oppositionelle werden verfolgt, Proteste gewaltsam niedergeschlagen, Menschenrechtsverletzungen und Hinrichtungen gehören zur staatlichen Praxis.

Eine Schlüsselrolle spielen die Revolutionsgarden. Sie unterstehen direkt Chamenei, unterdrücken Demonstrationen, kontrollieren wirtschaftlich wichtige Sektoren und unterstützen verbündete Milizen im Ausland.

Außerdem: Wikipedia wird 25! Die Lexikon-Plattform hat Wissen für alle zugänglich gemacht und besitzt besonders in Deutschland immer noch viele Anhänger, die Artikel verfassen. Wird Wikipedia in Zeiten von KI-Suchen überleben?

