Iran-Angriffe legen Flugverkehr im Nahen Osten lahm

Der Flugraum im Nahen Osten ist gesperrt, der Airport in Dubai - einer der größten der Welt - dicht. Die Angriffe im Iran-Konflikt legen den weltweiten Flugverkehr teilweise lahm.

Luftschläge treffen Teheran und weitere Städte. Man wolle mit den Schlägen eine Bedrohung beseitigen, die von Iran ausgehe, heißt es von israelischer und US-amerikanischer Seite. 28.02.2026 | 3:09 min

Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie iranische Vergeltungsschläge haben am Samstag zu einer schweren Störung des weltweiten Flugverkehrs geführt. Wichtige Flughäfen im Nahen Osten, darunter das große internationale Drehkreuz Dubai, wurden geschlossen.

Internationale Flughäfen von Angriffen betroffen

Der Flughafen von Dubai, der mehr als 1.000 Flüge pro Tag abwickelt, wurde bei einem iranischen Vergeltungsangriff in der Nacht beschädigt. Auch die internationalen Flughäfen von Abu Dhabi und Kuwait waren betroffen. Zahlreiche Länder im Nahen Osten schlossen ihren Luftraum, darunter Iran, Irak, Kuwait, Israel und Bahrain.

Fluggesellschaften in Europa und im Nahen Osten kündigten weitreichende Streichungen an. Die Lufthansa setzt ihre Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil und Teheran bis einschließlich 7. März aus und nutzt bis dahin auch die Lufträume in Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Katar und Iran nicht.

Wichtige Drehkreuze des weltweiten Luftverkehrs betroffen

Dubai und das benachbarte Doha sind wichtige Drehkreuze für den Flugverkehr zwischen Ost und West. "Die Ausmaße dieser Drehkreuze sind heute einfach enorm", sagte der britische Luftfahrtanalyst John Strickland.

Hunderttausende von Menschen werden an den falschen Orten der Welt festsitzen, ohne Gewissheit, wann sie weiterreisen können. „ John Strickland, Luftfahrtanalyst

Er wies zudem darauf hin, dass große Fluggesellschaften vom Golf wie Emirates und Qatar Airways auch zu den größten Frachtfluggesellschaften der Welt gehören.

Sperrung des Luftraums dürfte dauern

Die Flughafenbetreiber in Dubai setzten alle Flüge am Dubai International und am Al Maktoum International bis auf Weiteres aus. Sie forderten die Passagiere auf, nicht zu den Flughäfen zu kommen.

"Passagiere und Fluggesellschaften können davon ausgehen, dass der Luftraum für eine ganze Weile gesperrt bleiben wird", sagte Eric Schouten, Leiter der Luftfahrtsicherheitsberatung Dyami.

Die Luftfahrtbehörde der Europäischen Union (EASA) empfahl ihren Fluggesellschaften am Samstag, den von der Militäraktion betroffenen Luftraum zu meiden. Die USA und Israel hatten am Samstag ihren bislang umfassendsten Angriff auf den Iran gestartet und dabei Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen.

Leere Flugsteige und die Suche nach Hotelzimmern

Am Hamad International Airport in Doha waren die Flugsteige nach Angaben eines Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters fast leer, während gestrandete Passagiere Schlange standen, um Hotelzimmer zu organisieren. Studenten, die von Paris nach Dubai reisen wollten, sagten, ihre Studienreise sei gestrichen worden. "Einige unserer Studenten, die bereits dorthin gereist sind, sitzen in Dubai fest, und wir wissen nicht, wann sie zurückkommen können", hieß es.

