Iran nach Chameneis Tod: Wie geht es jetzt weiter?

Wie geht es weiter in Iran nach dem Tod des mächtigsten Mannes im Land - Ajatollah Ali Chamenei? Kippt das Herrschaftssystem? Einige Szenarien.

Nach Chameneis Tod: Wie geht es in Iran jetzt weiter?

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hat Iran in seinen fast vier Jahrzehnten an der Macht geprägt wie niemand sonst. Sein Tod markiert eine Zäsur, das Herrschaftssystem der Islamischen Republik ist erschüttert. Wie geht es weiter?

Was bedeutet Chameneis Tod für Iran?

Dem Staatsapparat dürfte es schwerfallen, während der laufenden US-israelischen Angriffe das Machtgefüge neu zu ordnen. Aber bricht es in sich zusammen? Zumindest kurzfristig sehen Experten das skeptisch: Das Herrschaftssystem hat sich in Jahrzehnten massiv gefestigt und kontrolliert über seinen Sicherheitsapparat das öffentliche Leben. Der Iran-Experte Ali Fathollah-Nejad erklärte im ZDF heute-journal:

Auch wenn Chamenei tot ist - eine zentrale ideologische Figur - bedeutet es nicht, dass wir ein Ende des Regimes sehen müssen. „ Ali Fathollah-Nejad, Politikwissenschaftler

Thomas Juneau, Professor an der kanadischen Universität Ottawa, schrieb auf der Plattform X: Die Islamische Republik könne "den Verlust mehrerer Schlüsselfiguren verkraften", genauso wie mehrtägige Luftangriffe.

Solange sich Chameneis Nachfolger auf regierungstreue Sicherheitskräfte stützen können, um mögliche Proteste zu unterdrücken und es keine Palastrevolte innerhalb der Führungszirkel gibt, könnte das System Bestand haben.

Wer hat jetzt in Iran das Sagen?

Vorübergehend soll staatlichen Medien zufolge ein Dreier-Gremium die Führung des Landes übernehmen: Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi und ein Jurist des sogenannten Wächterrats. Unumstritten unter Experten ist, dass ein neuer Religionsführer zunächst kaum die gleiche Autorität genießen werde wie Chamenei.

Welche Szenarien sind denkbar?

Kontinuität: Irans Führung stellt sich neu auf, die Sicherheitskräfte unterdrücken mögliche Proteste, Teheran verkraftet die Luftschläge und erhöht mit Gegenschlägen die Kosten für die Angreifer. Dann würden die Staaten in der Region unruhig werden und sich um eine Vermittlungslösung bemühen, schreibt etwa Iran-Experte Vali Nasr, Professor an der US-Universität Johns Hopkins, auf X. Falls US-Präsident Donald Trump keinen schnellen Sieg vermelden kann, dürfte er nach einem Ausweg suchen, so die Argumentation.

Massenproteste: Schon in der Nacht auf Sonntag kam es Berichten zufolge mancherorts zu Freudenfeiern - ob es Einzelfälle waren oder verbreiteter Jubel, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Massenproteste im Inland könnten die neue Führung zusätzlich unter Druck setzen. Bislang haben die Sicherheitskräfte Proteste aber immer wieder brutal unterdrückt.

Palastrevolte: Theoretisch könnte im komplexen Herrschaftssystem der Islamischen Republik auch ein Flügel aufbegehren und die Macht an sich reißen, etwa seitens des Militärs oder der mächtigen Revolutionsgarden. Bislang schien die Führungsriege aber immer treu zum System zu stehen.

Neues Gesicht, neuer Kurs: Experten zufolge wäre es auch denkbar, dass die USA und Israel ihre Angriffe fortsetzen, bis eine etwas gemäßigtere, dialogbereite Person die Führung übernimmt - insbesondere mit Blick auf die Verhandlungen zum Atomprogramm.

Schah-Sohn für den Übergang: Der im Exil lebende Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, bringt sich als Übergangsführer ins Spiel. Er wolle den Weg hin zu einer neuen Verfassung und Wahlen frei machen. Pahlavi ist eine der bekanntesten Figuren der Opposition im Exil - wie groß sein Rückhalt im Land tatsächlich ist, ist unklar.

Regionaler Krieg: Der Iran-Experte Ali Vaez von der Denkfabrik Crisis Group schrieb auf X, Vergeltungsmaßnahmen des Irans würden wahrscheinlich nicht nur direkt, sondern asymmetrisch erfolgen, möglicherweise an mehreren Fronten gleichzeitig - etwa durch die Hisbollah im Libanon oder die Huthi im Roten Meer. Dann könne aus einem bilateralen Konflikt "ein regionaler Krieg" im Nahen Osten werden. Mit einer Blockade der für den globalen Öltransport wichtigen Straße von Hormus würde zudem die Weltwirtschaft unter Druck geraten.

Alle Entwicklungen zur Eskalation in Nahost finden Sie in unserem Liveblog:

