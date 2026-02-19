Was hinter Donald Trumps "Friedensrat" steckt und wer dabei ist

Geht es wirklich um Gaza?:Was hinter Trumps "Friedensrat" steckt und wer dabei ist
von Katharina Schuster & Beatrice Steineke, Washington D.C.
Trumps "Friedensrat" soll weltweit Konflikte lösen. Heute hat er erstmals getagt. Welche Länder sind wirklich dabei und wie viel Macht ist Trump bereit zu teilen?
Ein Sitz soll eine Milliarde US-Dollar kosten, ein Großteil der Befugnisse hat Donald Trump. Bei der ersten Sitzung des sogenannten "Friedensrats" zum Gazastreifen ("Board of Peace") verkündete der US-Präsident Hilfszusagen in Höhe von insgesamt mehr als 17 Milliarden US-Dollar und stellt heraus:
Dies sei eine sehr geringe Summe, so Trump, verglichen mit den Kosten des Krieges. "Gemeinsam können wir den Traum verwirklichen, dauerhafte Harmonie in eine Region zu bringen, die seit Jahrhunderten von Krieg, Leid und Blutvergießen heimgesucht wird."
Was will der Friedensrat?
Ursprünglich sollte Trumps "Friedensrat" die Nachkriegsordnung im Gazastreifen überwachen. In der 13 Kapitel umfassenden "Charta" wird Gaza jedoch nicht erwähnt. Stattdessen heißt es in der Präambel, viele Ansätze der Friedensförderung schafften Abhängigkeiten und institutionalisierten Krisen, statt Menschen aus ihnen herauszuführen.
Der "Friedensrat" definiert sich als internationale Organisation zur Stabilisierung von Krisengebieten, zur Wiederherstellung rechtmäßiger Regierungsführung und zur Sicherung dauerhaften Friedens. Staaten können sich laut Charta einen unbefristeten Sitz sichern, wenn sie innerhalb eines Jahres eine Milliarde US-Dollar zum Budget beitragen.
Trump selbst habe keine Vision für den Frieden, stellt Nahost-Experte Sina Azodi gegenüber ZDFheute fest. Während seiner zweiten Amtszeit habe er sieben Länder bombardiert und einen ausländischen Staatschef entführt.
Wer gehört zum Friedensrat?
Diese Länder sind beigetreten: Israel, Vietnam, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Paraguay, Pakistan, Marokko, Mongolei, Kuwait, Kosovo, Kasachstan, Jordanien, Indonesien, Ägypten, El Salvador, Kambodscha, Belarus, Bahrain, Albanien, Aserbaidschan, Armenien, Argentinien.
Ungarn und Bulgarien sind bislang die einzigen Mitglieder, die auch in der Europäischen Union sind.
Im Vorstand des neuen Gremiums sitzen:
- Marco Rubio, US-Außenminister
- Steve Witkoff, Sondergesandter für Friedensmissionen
- Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn
- Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister
- Nickolay Mladenov, Hoher Vertreter für Gaza im Friedensrat
- Marc Rowan, CEO von Apollo Global Management (Private-Equity-Firma)
- Ajay Banga, Präsident der Weltbank
- Robert Gabriel, Trump-Berater
Wer hat abgesagt?
Zuletzt gab der Vatikan bekannt, sich nicht zu beteiligen. Zum neuen "Friedensrat" gebe es einige "ungeklärte Punkte", so Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Internationale Krisen sollten die Vereinten Nationen bewältigen.
Auch Vertreter der Europäischen Union sagten ab, könnten allerdings als Beobachter teilnehmen. Diesen Status möchte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auch für Italien. Sie versucht so einen Drahtseilakt zwischen Trump, zu dem sie einen guten Kontakt hat, und anderen europäischen Staats- und Regierungsvertretern, die sich gegen den "Friedensrat" entschieden haben. Darunter: Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
Brasilien, Indien, Mexiko und Südafrika sagten ab. China und Russland bleiben dem Rat ebenfalls fern. Staatspräsident Wladimir Putin hatte Ende Januar eine Spende an den "Friedensrat" in Aussicht gestellt. Konkret bezog er sich auf die unter Ex-Präsident Joe Biden eingefrorenen russischen Vermögenswerte in den USA.
Welche Befürchtungen gibt es?
Viele europäische Staaten - auch Deutschland - sehen im "Friedensrat" eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen. Der konservative Politikwissenschaftler Peter Rough sieht darin auch eine Chance. Der neue Rat würde nicht existieren, so Rough gegenüber ZDFheute, wenn die UN reibungslos funktionieren würde.
In erster Linie gehe es US-Präsident Donald Trump um einen politischen und rechtlichen Rahmen, analysiert Rough - um "die Entsendung von mehrheitlich muslimischen Staaten nach Gaza als Teil der Entwaffnung und des Übergangs weg von der Hamas zu erleichtern".
Nahost-Experte Sina Azodi führt weiter aus, dass eine nachhaltige und gerechte Lösung schwer vorstellbar sei, wenn diejenigen, die unmittelbar betroffen sind, nicht am Verhandlungstisch sitzen. "Im Friedensrat sind keine palästinensischen Vertreter dabei", so der Politikwissenschaftler.
Was plant der "Friedensrat" wirklich zu Gaza?
Seit Oktober 2025 gilt ein Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas. Beide Seiten warfen sich seitdem mehrfach vor, diesen zu verletzen. Sollte er nicht halten, so Nickolay Mladenov auf der Münchner Sicherheitskonferenz, werde der Krieg weitergehen.
Der neue Hohe Vertreter für Gaza im "Friedensrat" wurde deutlich: Der Plan, alle Gruppen - nicht nur Hamas - zu entwaffnen, sei alternativlos. Erst dann sei ein Rückzug von israelischen Truppen und ein Wiederaufbau denkbar.
Auch Jared Kushner stellte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einen Masterplan vor, der ohne die Demilitarisierung der Hamas nicht funktioniere. Mehr als 500.000 Jobs könnten in Gaza entstehen, doch private Investments bräuchten Sicherheit in der Region.
Nicht nur Siedlungen, ein Flughafen, ein Hafen, Hotelkomplexe an der Küste und Sportanlagen sind bereits geplant, sondern auch Industrieparks und Rechenzentren.
Welche Aufgabe hat die angekündigte Stabilisierungstruppe?
Trump gab zudem bekannt, dass mehrere Länder planen, mehrere tausend Soldaten für die Stabilisierungstruppe bereitzustellen, die in den kommenden Monaten im Gazastreifen stationiert werden soll.
Katharina Schuster und Beatrice Steineke berichten aus dem ZDF-Studio in Washington D.C.
